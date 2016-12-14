Школьника высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

В Новгородской области водитель автобуса высадил школьника на мороз, потому что у мужчины не нашлось сдачи. Следователи уже начали проверку по данному факту.

Инцидент произошел 13 декабря в деревне Дорожко. Ребенок заплатил за проезд 50 рублей, однако у водителя не нашлось сдачи с этой суммы, поэтому он сказал ученику выйти из автобуса. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Мальчик покинул салон и прошел до школы в мороз почти 2 км по нерасчищенной дороге. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по данному факту, сообщает сайт НТВ.Ru.

В последнее время участились случаи высаживаний детей из общественного транспорта в морозную погоду. Чаще всего это связано с отсутствием проездных документов. Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала действия контролеров, отметив, что они должны нести за свои действия ответственность.

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