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Среда,
14 декабря
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Сбербанк прогнозирует удвоение ВВП РФ через 20 лет

По мнению аналитиков, это произойдет, если в стране будут проведены необходимые структурные реформы

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличится в два раза с текущего уровня за 20 или 50 лет — в зависимости от того, будут ли проведены глубокие реформы и обеспечен технологический скачок.

Такие данные содержатся в документе «Ожидания Сбербанка-2017», пишет Lenta.ru.

Из него следует, если структурные реформы будут проведены, то российскую экономику ждет рост только на 3,5% в год. Такими темпами ВВП удвоится за 20 лет.

В противном случае, говорится в прогнозе Сбербанка, ВВП России будет расти на 1,5% в год. При таком сценарии удвоения объема ВВП стоит ожидать через 50 лет.

В обзоре специалисты также обозначили основные зоны риска, такие как падение фондового рынка и курса юаня в Китае, долговой кризис в Греции, кризис банковского сектора в Италии и миграция в еврозоне. 

Также опасность для экономики представляет ситуация в геополитике: ситуация на Украине, в Сирии и изменение вектора американской политики при новом главе государства.

Напомним, Минэкономразвития сохранило прогноз о снижении ВВП в 2016 году на уровне 0,6%. При этом ведомство ожидает роста ВВП РФ на 1,1% в будущем году.  

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    Известия // среда, 14 декабря 2016 года

    Сбербанк прогнозирует удвоение ВВП РФ через 20 лет

    По мнению аналитиков, это произойдет, если в стране будут проведены необходимые структурные реформы

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