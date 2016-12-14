Сбербанк прогнозирует удвоение ВВП РФ через 20 лет

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличится в два раза с текущего уровня за 20 или 50 лет — в зависимости от того, будут ли проведены глубокие реформы и обеспечен технологический скачок.



Такие данные содержатся в документе «Ожидания Сбербанка-2017», пишет Lenta.ru.



Из него следует, если структурные реформы будут проведены, то российскую экономику ждет рост только на 3,5% в год. Такими темпами ВВП удвоится за 20 лет.

В противном случае, говорится в прогнозе Сбербанка, ВВП России будет расти на 1,5% в год. При таком сценарии удвоения объема ВВП стоит ожидать через 50 лет.

В обзоре специалисты также обозначили основные зоны риска, такие как падение фондового рынка и курса юаня в Китае, долговой кризис в Греции, кризис банковского сектора в Италии и миграция в еврозоне.



Также опасность для экономики представляет ситуация в геополитике: ситуация на Украине, в Сирии и изменение вектора американской политики при новом главе государства.



Напомним, Минэкономразвития сохранило прогноз о снижении ВВП в 2016 году на уровне 0,6%. При этом ведомство ожидает роста ВВП РФ на 1,1% в будущем году.