Меркель назвала причину продления санкций ЕС против России

Евросоюз не может ослабить санкции против России из-за того, что прогресс по минским соглашениям на Украине продвигается слишком медленно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя решение ЕС продлить антироссийские меры еще на полгода.

Она рассказала, что лидеры ЕС в четверг обсудили ситуацию на Украине и пришли к выводу, что минские соглашения выполняются слишком медленно. Несмотря на то, что Россия неоднократно сообщала, что не является стороной конфликта на Украине. В Брюсселе сочли необходимым, по словам Меркель, не ослаблять нажим на Москву, передает РИА «Новости».

«К сожалению, прогресс недостаточен для того, чтобы мы могли сказать, что на этом основании мы можем ослабить санкции», — сказала Меркель.

Канцлер сказала также, что в четверг было принято политическое решение, которое в ближайшее время будет реализовано и технически.

Напомним, в четверг стало известно, что санкции стран ЕС в отношении России будут продлены еще на шесть месяцев. Между тем, информированный источник в Брюсселе сообщал, что некоторые страны ЕС настаивали на продлении антироссийских мер не на полгода, а на год.

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