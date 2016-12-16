Путин назвал падение Пальмиры результатом несогласованных действий

Падение сирийской Пальмиры — результат несогласованных действий международной коалиции и правительственных войск САР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио, которая проходит в рамках визита российского лидера в Японию.

«Все, что происходит в Пальмире, — это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями и Россией. Я уже много раз говорил о том, что для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия», — заявил Путин.

Президент России также выразил надежду, что сирийской армии удастся закрепиться в Алеппо.

По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, сирийские войска, эвакуировав население Пальмиры, оставили город и заняли позиции на его подступах.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказывал предположения о том, что боевики пришли в Пальмиру из Мосула по специально оставленному коридору.

Как заявлял президент Сирии Башар Асад, боевики напали на Пальмиру, чтобы отвлечь внимание правительственной армии от операции по освобождению Алеппо. По мнению сирийского лидера, террористы пришли в город при поддержке или с ведома американцев.