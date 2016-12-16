Путин предложил прекратить «исторический пинг-понг» по Курилам

Россия и Япония сделали первые шаги на пути составления и подписания мирного договора. Президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ согласовали заявление о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и дали поручение упростить процедуру посещения этих территорий бывшими японскими жителями островов. Кроме того, по итогам визита подписано множество межправительственных и коммерческих соглашений.



Две страны сейчас находятся только на пути к подписанию мирного соглашения. Российский лидер предложил установить свободное перемещение между Сахалинской областью и островом Хоккайдо. Накануне приезда Путина Абэ встречался с бывшими жителями Южных Курил, которые были переселены в Японию по договору с СССР. Японский премьер рассказал, что эти люди надеются на то, что мирный договор будет подписан и у них появится возможность побывать на Курилах. Они даже передали письма для президента РФ.



Российский лидер напомнил, что четыре южнокурильских острова открыли русские моряки, но адмирал Путятин с согласия императора России передал их Японии для подписания мирного договора. Позднее, после русско-японской войны, Токио получил и половину Сахалина. По итогам Второй мировой войны территории вошли в состав СССР.



— Я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования, — сказал Владимир Путин.



Японский журналист спросил у Абэ, не изменилась ли позиция Токио по поводу так называемых северных территорий. Премьер заверил, что Япония стоит на своем и продолжает претендовать на Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир.

Владимир Путин заметил, что 70 лет после окончания войны Япония и Россия жили без договора и такая ситуация может продолжаться и дальше. Однако российский лидер выразил уверенность, что для народов и экономик двух стран будет только лучше, если мирный договор будет подписан.



— Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а, наоборот, объединяющими Россию и Японию, — заявил Путин на итоговой пресс-конференции в Токио.



— Если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром, — а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизмы взаимодействия, — то на этой базе [можно будет] сформировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору, — подчеркнул российский президент.



Курилы



Лидеры государств только дали поручение проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, но первые проекты и сферы взаимодействия уже вырисовываются. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала «Известиям», что Россия заинтересована в японском опыте организации медицинского обслуживания, в технологии телемедицины. Будет также организован обмен специалистами. В одном из регионов Дальнего Востока планируется открыть совместное производство медицинского оборудования.



Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области, в состав которой входит Курильская гряда, перечислил сферы, где могут быть востребованы японский опыт и технологии: рыболовство, организация морских ферм, утилизация отходов и формирование городской инфраструктуры. Глава региона не исключил, что на острова будут приглашены и японские строительные компании.



Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пояснил «Известиям», что японским партнерам будут предоставлены все возможные льготы, которые действуют для инвесторов в дальневосточных регионах.



О культурной составляющей сотрудничества журналистам рассказал министр культуры Владимир Мединский — по его словам, в рамках перекрестных годов России и Японии в японские префектуры с гастролями приедут Большой театр и Мариинка. Министр сообщил, что в будущем году в японском прокате появятся российские фильмы.



Отдых



В первый день визита общение лидеров России и Японии проходило в родной для Абэ префектуре Ямагути, известной своими термальными источниками. Правда, переговоры закончились в 11.35 вечера, поэтому Владимир Путин не успел оценить местную здравницу.



— Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется «Восточная красавица», очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, — заявил журналистам президент РФ.



Завершился визит российского лидера в Японию совместным с премьером Абэ посещением центра восточных единоборств «Кодокан».

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