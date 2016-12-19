Москва призовет НАТО к конструктивному ответу

Заседание Совета Россия–НАТО состоится 19 декабря в Брюсселе на уровне послов. В Москве надеются, что заседание не превратится в очередной обмен «любезностями», а со стороны натовских партнеров наконец последует какая-то реакция на письменные предложения России о том, каким образом выстраивать сотрудничество с альянсом в будущем.



Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, стороны намерены обсудить вопрос безопасности в Европе, а сам совет — «важная площадка для диалога». Тем не менее российские политики и дипломаты неоднократно отмечали, что представители НАТО на подобных платформах чаще всего оперируют лозунгами, избегая ответов на конкретные предложения российской стороны. По мнению председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, предстоящее заседание, наконец-то, может пройти в конструктивном ключе.



— Если я не ошибаюсь, то это будет третье заседание на уровне послов после заморозки сотрудничества России и НАТО. Пока стороны ходили по кругу. Но сейчас такое заседание может быть содержательным. Российская сторона передавала натовским партнерам определенные предложения о том, как будут развиваться наши отношения в будущем. Эти предложения были сформулированы на бумаге. В частности, речь шла о повышении степени согласованности действий в районе Балтийского моря: использования авиации, транспондеров. По имеющейся у меня информации, пока натовская сторона так и не ответила письменно на эти предложения России. До сих пор мяч находится на стороне альянса. И мы вправе рассчитывать на реакцию. Она может быть разной, но в любом случае должна быть, — подчеркнул Константин Косачев.

Член общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала «Национальная безопасность» Игорь Коротченко считает, что несмотря на «нежелание НАТО вести диалог», разговаривать с альянсом надо.



— Мы предложили НАТО, чтобы военные самолеты альянса и России включали транспондеры во время полетов над акваторией Балтийского моря. И мы бы хотели получить ответ НАТО, поскольку его до сих пор нет. Генсек альянса Столтенберг постоянно использует лозунги про «войну в Грузии», а предложения России, направленные на лучшее понимание намерений и планов сторон, НАТО не хочет обсуждать. Поэтому вопрос о балтийском регионе мы повторно зададим. Другая проблема, которую стоит рассмотреть на совете, заключается в том, что непонятно, как болгарское оружие попало на территорию восточного Алеппо и использовалось террористами в ходе боевых действий против сирийской армии. Кроме того, будут заданы вопрос о военной активности альянса в балтийском регионе, истинных целях размещения американских ПРО в Румынии и Польше. В любом случае даже плохой диалог лучше открытого военного соперничества и противостояния, — отметил Игорь Коротченко.



По мнению эксперта, другим важным аспектом заседания может стать задача «успокоить» страны Прибалтики, которые предвзято оценивают ситуацию в регионе.



— Главное — надо успокоить Прибалтику. Прошли недавно консультации России с Латвией. Очевидно, что подобные консультации надо проводить с Эстонией и Литвой, чтобы спекуляции о скорой «российской оккупации» сменились более адекватными оценками происходящего. Надо снижать градус подозрительности и делать более прозрачными планы друг друга. Россия к этому готова, а готово ли НАТО — это вопрос, — заключил Игорь Коротченко.