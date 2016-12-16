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СМИ: Клинтон объяснила поражение на выборах действиями РФ и ФБР

По мнению экс-госсекретаря, избиратели из «колеблющихся» штатов не стали поддерживать ее из-за письма директора ФБР

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон попыталась объяснить свое поражение на президентских выборах  действиями директора ФБР Джеймса Коми и вмешательством России. Об этом сообщает газета The New York Times.

Такую точку зрения экс-руководитель американского внешнеполитического ведомства озвучила на встрече с бывшими спонсорами ее избирательной кампании, которые предоставили ей в совокупности около $1 млрд.

По словам Клинтон, избиратели из «колеблющихся» штатов не стали поддерживать ее из-за письма Коми, в котором говорилось, что ФБР возобновляет расследование по поводу возможного раскрытия Клинтон секретной информации.

Также бывший госсекретарь настаивала на том, что ее штаб стал объектом кибератак со стороны связанных с Россией хакеров, пытавшихся «подорвать демократию» в США. В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

СМИ: Клинтон объяснила поражение на выборах действиями РФ и ФБР

По мнению экс-госсекретаря, избиратели из «колеблющихся» штатов не стали поддерживать ее из-за письма директора ФБР

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