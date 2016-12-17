Допинг-проба российского боксера Поветкина оказалась положительной

Допинг-тест российского боксера Александра Поветкина, который спортсмен прошел перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, показал положительный результат.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в своем микроблоге в Twitter.

«WBC был уведомлен VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг. — «Известия») о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина», — написал глава WBC.

The @WBCBoxing has been notified by @Vada_Testing of adverse result of banned substance Ostarine from Alexander Povetkin.Ruling to come soon — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 декабря 2016 г.

Президент WBC также сообщил, что совет не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна.



«WBC не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина», — написал он.

Бой между российским и канадским боксерами должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге. При этом Бермейна Стиверна в середине ноября также уличили в применении допинга, но руководство WBC не стало отменять поединок из-за незначительности дела.