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Допинг-проба российского боксера Поветкина оказалась положительной

WBC отказался санкционировать бой спортсмена с канадским соперником Бермейном Стиверном

Допинг-тест российского боксера Александра Поветкина, который спортсмен прошел перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, показал положительный результат.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в своем микроблоге в Twitter.

«WBC был уведомлен VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг. — «Известия») о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина», — написал глава WBC.

Президент WBC также сообщил, что совет не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна.

«WBC не будет санкционировать бой Поветкина против Стиверна из-за положительной допинг-пробы россиянина»,  написал он.

Бой между российским и канадским боксерами должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге. При этом Бермейна Стиверна в середине ноября также уличили в применении допинга, но руководство WBC не стало отменять поединок из-за незначительности дела.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Допинг-проба российского боксера Поветкина оказалась положительной

WBC отказался санкционировать бой спортсмена с канадским соперником Бермейном Стиверном

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