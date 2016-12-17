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Один из главарей боевиков ликвидирован близ Пальмиры, сообщили СМИ

Умар Уссад нейтрализован в результате авиаудара

Фото: TASS/Шарифулин Валерий

Один из главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) ликвидирован близ Пальмиры в результате авиаудара. Он координировал действия террористов в сирийской провинции Хомс.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на сообщение сирийского портала «Аль-Масдар», главарь боевиков был ликвидирован в ходе авианалета на его базу в городе Эль-Сухана.

Чьи именно боевые самолеты провели авианалет, не уточняется, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Один из главарей боевиков ликвидирован близ Пальмиры, сообщили СМИ

Один из главарей боевиков ликвидирован близ Пальмиры, сообщили СМИУмар Уссад нейтрализован в результате авиаудара

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