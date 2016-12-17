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Подростки, планировавшие теракты на ярмарках, задержаны в Бельгии

Десять мальчиков получили инструкции от боевиков, сообщает местная пресса

Фото: ТАСС/Thierry Roge

Сотрудники бельгийских спецслужб задержали 10 подростков, которые намеревались осуществить террористические атаки на рождественских ярмарках.

Данные о задержании мальчиков подтвердил представитель прокуратуры королевства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную прессу.

Подростки, попавшие в поле зрения правоохранительных органов Бельгии, «были рекрутированы террористическими организациями для подготовки или совершения терактов», уточнил он. Через интернет они получали инструкции от боевиков ИГ (запрещена в РФ), как можно изготовить взрывное устройство или убить человека.

Ранее 12-летний мальчик был задержан в городе Людвигсхафен после двух неудачных попыток осуществить теракт.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Подростки, планировавшие теракты на ярмарках, задержаны в Бельгии

Подростки, планировавшие теракты на ярмарках, задержаны в БельгииДесять мальчиков получили инструкции от боевиков, сообщает местная пресса

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