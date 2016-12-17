Никита Михалков осмотрел экспозиции «Ельцин Центра» в Екатеринбурге

Режиссер Никита Михалков в субботу осмотрел экспозиции «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. В столицу Урала он прибыл на бой Александра Поветкина, сообщила пресс-служба Никиты Михалкова.

«Свой визит в столицу Урала Михалков начал с посещения экспозиции «Ельцин Центра», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы режиссера.



Ранее режиссер заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей, так как представляет необъективную оценку российской истории. Вдова Бориса Ельцина Наина назвала высказывания Михалкова лживыми и заявила, что тот ни разу не посещал «Ельцин Центр».

«Ельцин Центр» открыли в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».