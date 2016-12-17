Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Никита Михалков осмотрел экспозиции «Ельцин Центра» в Екатеринбурге

В столицу Урала режиссер прибыл на бой Александра Поветкина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Режиссер Никита Михалков в субботу осмотрел экспозиции «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. В столицу Урала он прибыл на бой Александра Поветкина, сообщила пресс-служба Никиты Михалкова.

«Свой визит в столицу Урала Михалков начал с посещения экспозиции «Ельцин Центра», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы режиссера.

Ранее режиссер заявил, что деятельность «Ельцин Центра» разрушает национальное самосознание сотен детей, так как представляет необъективную оценку российской истории. Вдова Бориса Ельцина Наина назвала высказывания Михалкова лживыми и заявила, что тот ни разу не посещал «Ельцин Центр».

«Ельцин Центр» открыли в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Читайте также:

Михалков подтвердил, что никогда не был в «Ельцин Центре»

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Никита Михалков осмотрел экспозиции «Ельцин Центра» в Екатеринбурге

Никита Михалков осмотрел экспозиции «Ельцин Центра» в ЕкатеринбургеВ столицу Урала режиссер прибыл на бой Александра Поветкина

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке