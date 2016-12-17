Колобков: Поветкин должен быть наказан, если употреблял допинг

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил журналистам, что российский профессиональный боксер Александр Поветкин должен быть наказан, если выяснится, что он применял допинг.

«Если Поветкин употреблял допинг, то он должен быть наказан. Но решение должна принимать соответствующая комиссия, поскольку это профессиональный бокс», — приводит ТАСС слова Колобкова.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что Поветкин провалил допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Позже стало известно, что бой между Поветкиным и Стиверном не состоится. Вместо этого россиянин проведет поединок 17 декабря с французом Жоанном Дюопа.

Стоит отметить, что в середине ноября Стиверн также был уличен в применении допинга, но руководство WBC не стало отменять поединок из-за незначительности дела.

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