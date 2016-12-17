Команда Поветкина требует проверить его допинг-пробу «Б»

Команда российского боксера Александра Поветкина потребует вскрыть допинг-пробу «Б» после того, как стало известно о положительном результате его пробы «А». Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена.



«Надо проводить расследование, надо вскрывать пробу «Б». Мы будем заниматься этим вопросом», — приводит ТАСС слова руководителя «Мира бокса».

Андрей Рябинский пояснил, что перед боем с канадцем Бермейном Стиверном российский боксер сдавал допинг-тесты в альтернативной лаборатории. По мнению главы компании «Мир бокса», появление остарина в допинг-пробе маловероятно, поскольку спортсмен находился под наблюдением врача.

«Мы делали параллельное тестирование Саши и будем разбираться с этими лабораториями», — отметил Андрей Рябинский.

Он также сообщил, что если Бермейн Стиверн откажется от боя с Поветкиным, россиянин проведет его с другим боксером.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба «А» Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.