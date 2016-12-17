Мутко: Поветкин и его команда должны объяснить ситуацию с допингом

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил журналистам, что российский боксер Александр Поветкин и его команда должны объяснить ситуацию с положительной допинг-пробой.

«Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходит. Человек готовится, тренируется в закрытом режиме, постоянно на контроле. Вдруг за день до боя он попадается на непонятном препарате. Нам надо многое переосмысливать. Я думаю, дело в команде. Они должны объяснить, что произошло», — приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что Поветкин провалил допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Позже стало известно, что бой между Поветкиным и Стиверном не состоится. Вместо этого россиянин проведет поединок 17 декабря с французом Жоанном Дюопа.

Стоит отметить, что в середине ноября Стиверн также был уличен в применении допинга, но руководство WBC не стало отменять поединок из-за незначительности дела.

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