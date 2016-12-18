Председатель Евросовета Дональд Туск поддержал польских демонстрантов

Глава Европейского совета Дональд Туск обратился к польским властям и оппозиционерам с призывом уважать людей и нормы конституции и морали на фоне продолжающихся протестных акций в Варшаве. В настоящий момент возле здания парламента Польши продолжаются многотысячные демонстрации.

Как пишет газета The Guardian, премьер-министр Польши Беата Шидло назвала акции протеста «скандальными» и сочла их признаком слабости оппозиции, нежелающей смириться со своим поражением и пытающейся настроить польских граждан против правительства.

Издание сообщает, что оппозиционные депутаты продолжают сидячий протест, который начался еще в пятницу, 16 декабря.

Напомним, в этот день польский сейм обсуждал бюджет страны на следующий год, а также некоторые спорные вопросы законопроектов, в том числе, о сокращении пенсий и ограничении доступа представителей СМИ в парламент. Оппозиционеры, которые выступают против этих мер, заблокировали работу сейма, взяв в кольцо президиум. После этого, заседание было перенесено в другой зал, где парламент в урезанном составе и без электронной системы голосования одобрил все законопроекты.

Это спровоцировало массовые акции протеста на улицах польской столицы и других городов. В настоящий момент демонстрации продолжаются не только возле Сейма, но и у здания президентского дворца. В Варшаву прибыли дополнительные силы полиции. МВД Польши назвало происходящее попыткой государственного переворота в стране.

Отметим, что оппозиционные депутаты продолжают блокировать президиум, требуя проведения парламентариями во вторник, 20 декабря, повторного легитимного голосования.

Ранее «Известия» писали, что тысячи граждан Польши митинговали днем в субботу у президентского дворца в Варшаве. Недовольные ситуацией в польском сейме скандировали: «Свобода, равенство, демократия», «Защитим демократию».

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