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Число жертв теракта на юге Йемена возросло до 42 человек

Десятки военных пострадали в результате инцидента

Фото: TASS/AP/Wael Qubady

Число жертв теракта в городе Аден на юге Йемена возросло до 42 человек, десятки пострадали в результате нападения. Об этом сообщил источник в службе безопасности страны.

Как передает агентство Sputnik, инцидент произошел рядом с армейской базой в восточном районе Эль-Ариш. В момент взрыва на базу направлялась группа военных, которые должны были получить зарплату.

При этом 10 декабря у военного лагеря Эс-Сулбан в городе Аден на юге Йемена также произошел теракт. Он унес жизни около 50 человек.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Число жертв теракта на юге Йемена возросло до 42 человек

Число жертв теракта на юге Йемена возросло до 42 человекДесятки военных пострадали в результате инцидента

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