Число жертв теракта на юге Йемена возросло до 42 человек

Число жертв теракта в городе Аден на юге Йемена возросло до 42 человек, десятки пострадали в результате нападения. Об этом сообщил источник в службе безопасности страны.



Как передает агентство Sputnik, инцидент произошел рядом с армейской базой в восточном районе Эль-Ариш. В момент взрыва на базу направлялась группа военных, которые должны были получить зарплату.

При этом 10 декабря у военного лагеря Эс-Сулбан в городе Аден на юге Йемена также произошел теракт. Он унес жизни около 50 человек.