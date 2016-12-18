Медведев рассказал о своем новогоднем столе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что основу его новогодней трапезы будут составлять продукты российского производства.

Об этом председатель правительства сообщил в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет», — сообщил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что импортозамещение в стране можно считать состоявшимся, поскольку значительная часть мясных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, которые потребляют граждане РФ, — российского производства.

