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Медведев рассказал о своем новогоднем столе

Глава правительства отметил, что его праздничная трапеза будет состоять из рыбы, мяса и овощей российского производства

Фото: TASS/AP/Matthias Schrader

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что основу его новогодней трапезы будут составлять продукты российского производства.

Об этом председатель правительства сообщил в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет», — сообщил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что импортозамещение в стране можно считать состоявшимся, поскольку значительная часть мясных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, которые потребляют граждане РФ, — российского производства.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Медведев рассказал о своем новогоднем столе

Медведев рассказал о своем новогоднем столеГлава правительства отметил, что его праздничная трапеза будет состоять из рыбы, мяса и овощей российского производства

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