Между боевиками в сирийской провинции Идлиб идут бои

Боевики террористических группировок «Джебхатан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» (запрещены в РФ) ведут бои в сирийской провинции Идлиб.

Конфликт между боевиками начался из-за отсутствия соглашения по выводу мирного населения из поселений Кефрайя и Фуа. Ранее сирийские власти заявили, что согласятся на выход боевиков из восточных районов Алеппо только после вывода гражданских из двух поселков.

В результате боев потери есть с обеих сторон, сообщает «Федеральное агентство новостей».