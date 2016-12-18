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Между боевиками в сирийской провинции Идлиб идут бои

Потери есть с обеих сторон

Фото: TASS/AP

Боевики террористических группировок «Джебхатан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» (запрещены в РФ) ведут бои в сирийской провинции Идлиб.

Конфликт между боевиками начался из-за отсутствия соглашения по выводу мирного населения из поселений Кефрайя и Фуа. Ранее сирийские власти заявили, что согласятся на выход боевиков из восточных районов Алеппо только после вывода гражданских из двух поселков.

В результате боев потери есть с обеих сторон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Между боевиками в сирийской провинции Идлиб идут бои

Между боевиками в сирийской провинции Идлиб идут боиПотери есть с обеих сторон

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