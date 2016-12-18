Боевики в Сирии сожгли семь автобусов для эвакуации мирных жителей

Боевики в Сирии сожгли семь автобусов, которые должны были эвакуировать мирных жителей из осажденных поселений в провинции Идлиб, сообщил источник в ополчении.



«Боевики вновь сорвали договоренности. Они сожгли семь автобусов, которые направлялись в Фуа и Кефрайя за людьми», — передает «РИА Новости» слова собеседника агентства.

Ранее полевые командиры экстремистской группировки «Ахрар аш-Шам» дали согласие на проведение эвакуации. В ходе нее планировалось вывезти 5 тыс. человек.

Как передает телеканал Al Mayadeen, сейчас из города Хама в провинцию Идлиб направились новые автобусы для эвакуации местных жителей.