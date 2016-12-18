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Боевики в Сирии сожгли семь автобусов для эвакуации мирных жителей

Представитель ополчения сообщил, что экстремисты вновь нарушили договоренности

Фото: TASS/AP/Pavel Golovkin

Боевики в Сирии сожгли семь автобусов, которые должны были эвакуировать мирных жителей из осажденных поселений в провинции Идлиб, сообщил источник в ополчении.

«Боевики вновь сорвали договоренности. Они сожгли семь автобусов, которые направлялись в Фуа и Кефрайя за людьми», — передает «РИА Новости» слова собеседника агентства.

Ранее полевые командиры экстремистской группировки «Ахрар аш-Шам» дали согласие на проведение эвакуации. В ходе нее планировалось вывезти 5 тыс. человек.

Как передает телеканал Al Mayadeen, сейчас из города Хама в провинцию Идлиб направились новые автобусы для эвакуации местных жителей.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Боевики в Сирии сожгли семь автобусов для эвакуации мирных жителей

Боевики в Сирии сожгли семь автобусов для эвакуации мирных жителейПредставитель ополчения сообщил, что экстремисты вновь нарушили договоренности

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