Боевики в Сирии сожгли семь автобусов для эвакуации мирных жителей

Представитель ополчения сообщил, что экстремисты вновь нарушили договоренности
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Боевики в Сирии сожгли семь автобусов, которые должны были эвакуировать мирных жителей из осажденных поселений в провинции Идлиб, сообщил источник в ополчении.
«Боевики вновь сорвали договоренности. Они сожгли семь автобусов, которые направлялись в Фуа и Кефрайя за людьми», — передает «РИА Новости» слова собеседника агентства.
Ранее полевые командиры экстремистской группировки «Ахрар аш-Шам» дали согласие на проведение эвакуации. В ходе нее планировалось вывезти 5 тыс. человек.
Как передает телеканал Al Mayadeen, сейчас из города Хама в провинцию Идлиб направились новые автобусы для эвакуации местных жителей.