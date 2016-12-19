Власти Иркутска ввели запрет на продажу «Боярышника»

В городе действует режим ЧС
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Власти Иркутска ввели запрет на продажу технических спиртосодержащих жидкостей после серии смертельных отравлений концентратом для ванн «Боярышник». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на заседании комиссии по ЧС.
Ранее в результате отравления суррогатным алкоголем скончались 33 человека, число пострадавших возросло до 54.
«Чтобы предотвратить дальнейшее отравление и гибель людей, будет введен временный запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями в Иркутске, в том числе продающимися под маркой «Боярышник», — приводит «Интерфакс» слова градоначальника.
После инцидента в Иркутске был введен режим ЧС. На совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям при мэрии города обсуждаются дополнительные меры, которые позволили бы локализовать массовые отравления суррогатным алкоголем.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину провести меры по изъятию спиртосодержащих жидкостей из розничной торговли. Ограничения коснутся пищевых и непищевых добавок, а также «питьевых» лосьонов, содержащих спирт.