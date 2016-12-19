Детская обида американского джедая

В минувшую пятницу в Белом доме состоялась последняя большая пресс-конференция уходящего президента Барака Обамы. А в понедельник 19 декабря коллегия выборщиков собралась на формальное голосование по утверждению нового американского президента, которым, как известно, американцы желают видеть республиканца и миллиардера Дональда Трампа. Во всех столицах американских штатов и в округе Колумбия избранные всенародным голосованием выборщики голосуют за одного из двух кандидатов. Как известно, Трампа поддерживают 306 выборщиков, Клинтон — 232. Такова система выборов в США — все ясно заранее. Официальное оглашение результата голосования в коллегии выборщиков состоится 6 января в конгрессе.

Хотя в этом механизме, заложенном отцами-основателями, как раз и зашит предохранитель от внешнего воздействия и элитарного сговора. И формально любой выборщик может изменить свое мнение — голосование тайное. Кстати сказать, в половине американских штатов закон запрещает выборщикам менять позицию. То есть «страна адвокатов» продолжает удивлять. Если по закону и правилам нельзя, но очень нужно, то можно попробовать, но, естественно, недешево. В общем, шекспировские страсти и напряжение сюжета до последней минуты фильма. Как учили в Голливуде.

Но, как ни странно, в обстановке финального эмоционального накала главной темой итоговой пресс-конференции уходящего президента — как говорят американцы, «хромой утки» — опять стала... Россия. Это может показаться странным: с упорством обиженного подростка Барак Обама продолжает обвинять в поражении демократов Россию и лично Владимира Путина. Но не будем торопиться. В такой позиции может быть и свое рациональное зерно. Возможно, в такой необычной форме 44-й президент США пытается оказать давление на выборщиков Дональда Трампа, воздействуя на фобии американцев.

Навязчивая идея о «русских хакерах», которые взломали серверы Демократической партии, опубликовали электронную переписку Джона Подесты, главы избирательного штаба Хиллари Клинтон, и тем самым «оказали существенное влияние» на результаты президентских выборов в США, не вызывает ничего, кроме улыбки, даже у убежденных сторонников Демократической партии.

Но если действительно злодеи «из далекой страны» взломали секретную переписку главы штаба демократов и ее публикация так сильно повлияла на результат, то получается, что все содержащееся в этих письмах — правда? То есть сам президент США в такой вот удивительно странной форме констатирует серьезный внутриполитический кризис в «самой серьезной стране мира».

«Они могут повлиять на нас, если мы сами собьемся с нашего пути, если мы предадим наши ценности» — так вот прямо и сказал Барак Обама.

К утверждениям, что «Москва оказывает давление на прессу, политическую оппозицию и религиозные меньшинства», мы как-то уже и привыкли. Но чтобы Россия угрожала американским ценностям Обамы, — это, конечно, новость.

Причем новость в духе большевизма столетней давности.

Вообще, современные американские демократы, Демократическая партия представляются очень идейной политической группой, идеологизированной, как в свое время большевики в России. С почти религиозной убежденностью и готовностью не просто объяснять всем свою правоту, но при необходимости и применять репрессии против инакомыслящих — с целью «выправления непонимания» у последних.

В этом смысле политическое лицо Демократической партии США — президент Барак Обама — джедай на броневике, который с энергетикой и ритмом талантливого рэпера вдалбливает в аудиторию идеологические тезисы. Собственно, отражением таких подходов и стало поражение в президентской гонке кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Но тут следует напомнить, что такие подходы неприемлемы ни для самих США, ни для мира. Обама лично, забросив президентские дела, почти месяц ездил по стране в качестве агитатора Хиллари. Они проиграли.

Почти детская обида уходящего президента на страну с непонимающим его электоратом, на «злого Путина и его хакеров», на «неуклюжего толстосума» Трампа, которого американцы избрали себе следующим президентом.

Такое положение вещей выглядит как минимум опасным внутриполитическим кризисом системы репродукции американской власти. Дело тут даже не в архаичном методологическом наследии отцов-основателей вроде прямых выборов коллегии выборщиков, которые потом выбирают президента.

Большевистская ригидность демократов, которую они продемонстрировали в прошедшей выборной кампании и продолжают демонстрировать сейчас, несет в себе серьезные риски. Такое «зауживание» и идеологизация политического сознания угрожают не только системе государственного устройства США. Инструменты прямого воздействия созданы американцами по всему миру. Что будет делать с этим набором инструментов новоизбранный американский президент? Вопрос, конечно, риторический.

Подводя итог президентской и, видимо, политической карьеры Барака Обамы, влиятельный таблоид «Форбс» в своем ежегодном рейтинге влияния мировых политиков поместил его на 48-е место. На первом идет российский президент Владимир Путин, а на втором — избранный президент США Дональд Трамп.

Конечно, нет оснований полагать, что при новом президенте концепт внешней стратегии США поменяется принципиально. Но то, что большевистские методы американских джедаев будут отвергнуты, то, что поменяется тональность российско-американского взаимодействия, — это точно. По крайней мере шансы на это есть.

Автор — директор Международного института новейших государств