Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Анкаре

Полиция Турции задержала человека с оружием при входе в здание амеиканского диппредставительства

Человек с оружием попытался проникнуть в посольство США в Анкаре, но был замечен и своевременно задержан турецкой полицией, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на агентство Anadolu.

В сообщении сказано, что полиция Турции обезвредила мужчину и схватила его. По данным СМИ, задержанный перед этим производил выстрелы в воздух. Турецкие СМИ публикуют фото мужчины, пытавшегося проникнуть в посольство США.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Анкаре в результате нападения российского посла Андрея Карлова. Это событие вызвало широкий мировой резонанс, с осуждением этого преступления выступили главы многих государств, а члены СБ ООН и будущий президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин поручил представить Карлова к госнаграде. Организовано международное расследование убийства российского дипломата.

Читайте также:

МИД Турции решительно осудил покушение на российского посла

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Анкаре

Полиция Турции задержала человека с оружием при входе в здание амеиканского диппредставительства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке