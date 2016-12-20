Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Анкаре

Полиция Турции задержала человека с оружием при входе в здание амеиканского диппредставительства
Человек с оружием попытался проникнуть в посольство США в Анкаре, но был замечен и своевременно задержан турецкой полицией, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на агентство Anadolu.
В сообщении сказано, что полиция Турции обезвредила мужчину и схватила его. По данным СМИ, задержанный перед этим производил выстрелы в воздух. Турецкие СМИ публикуют фото мужчины, пытавшегося проникнуть в посольство США.
The gunman who shot in the air outside the US Embassy in Ankara tonight has been pictured. Credit: Anadolu Agency pic.twitter.com/DJNqPeMrqb— DAILY SABAH (@DailySabah) 20 декабря 2016 г.
Напомним, ранее сообщалось о гибели в Анкаре в результате нападения российского посла Андрея Карлова. Это событие вызвало широкий мировой резонанс, с осуждением этого преступления выступили главы многих государств, а члены СБ ООН и будущий президент США Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин поручил представить Карлова к госнаграде. Организовано международное расследование убийства российского дипломата.
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