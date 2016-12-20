Лавров назвал цель убийства российского посла в Турции

Цель убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова — подорвать восстановление отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Как сказал президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и в своем телевизионном обращении, мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние – подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией», — сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что убийство дипломата было совершено для того, чтобы помешать борьбе с терроризмом в Сирии, передает «РИА Новости».

«Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — добавил Лавров.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийствоАндрея Карлова провокацией, направленной «на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии».

Путин также подчеркнул, что необходимо выяснить, «кто направлял руку убийцы».

Посол России в Турции был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».

