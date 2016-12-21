Ход истории остановить не удастся

О том, что американская система выборов президента страны имеет свои особенности, включающие наличие так называемого электорального колледжа (ЭК), знают все, но раньше это мало кого волновало, так как считалось, что эта структура выполняет чисто символические функции.

Однако события 2000 и особенно 2016 годов заставляют многих сделать попытку разобраться в тонкостях работы ЭК, поскольку не только иностранцы, но даже подавляющее большинство граждан США не до конца понимают все права и обязанности ее членов.

Те американцы, которые голосовали 8 ноября за Трампа, а также его многочисленные сторонники во всем мире, ликовали и распивали шампанское в этот день несколько преждевременно, так как впереди их ожидало несколько неприятных сюрпризов.

Во-первых, кандидат от Партии зеленых Джил Стайн при поддержке Хиллари Клинтон потребовала пересчета голосов в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, так как, по ее мнению, там были возможны фальсификации, в том числе и с участием российских хакеров. У Висконсина — 10 выборщиков, у Мичигана — 16, у Пенсильвании — 20. Если все эти голоса (46) отнять у Трампа и передать Хиллари, то у нее будет 278 и она побеждает, рассуждала Стайн.

Эта логика оказалась полностью несостоятельной после того, как в штате Висконсин пересчет показал еще больший разрыв в пользу Трампа — от 22 617 до 22 748 голосов и в то же время не было обнаружено никаких следов хакерской деятельности. В Мичигане и Пенсильвании власти вообще отказались проводить такой пересчет.

Одновременно шла мощная, если не сказать истерическая, атака со стороны многочисленных групп и отдельных личностей, включая профессора из Гарварда, на выборщиков от штатов, где победил Трамп. Их пытались убедить отдать голоса Клинтон или вообще какому-нибудь третьему кандидату. Выборщикам угрожали, предлагали деньги, поэтому до последнего дня никто не мог предсказать, скольких удастся уговорить или запугать.

В принципе такие «перебежчики» бывали и в прошлом. За всю историю США и до нынешних выборов их было всего 157, но изменить результат основных выборов им никогда не удавалось. Так будет и на этот раз, несмотря на то что ненавидящая Трампа «Нью-Йорк таймс» (теперь ее часто называют «Правда на Гудзоне») любезно предоставила возможность высказаться со своих страниц одному такому выборщику, бывшему пожарному из штата Техас по имени Кристофер Супрун, который заявил, что голосовать за Трампа не будет.

Более того, еще одна антитрамповская газета «Вашингтон пост» (в народе «Правда на Потомаке») подсказывала читателям, что перебежчики от Трампа не обязательно проголосуют за Клинтон, поэтому нужно срочно найти третьего кандидата, за которого проголосуют в сумме 270 выборщиков от обеих партий, — например, Митта Ромни, проигравшего Обаме в 2012 году.

Для этого газета предлагала Хиллари фантастический сценарий: выступить с обращением к своим сторонникам — членам ЭК (напомню, их всего 232) и призвать их голосовать за Ромни. Тогда для его победы понадобилось бы всего 38 республиканских перебежчиков.

Теперь мы знаем, что и этот сценарий не прошел, но остался последний формальный шаг для завершения избирательной кампании. Он будет сделан 6 января, когда палата представителей американского конгресса должна окончательно утвердить решение электорального колледжа. У республиканцев там большинство, и хотя не все они поддерживают Трампа, вряд ли кто из них осмелится проголосовать против.

Впрочем, враги Трампа на этом не успокоятся. Так называемый истеблишмент, причем независимо от партийной принадлежности, опасается тех кардинальных перемен в основных парадигмах внутренней и внешней политики, которые провозгласил новый президент. А потому они будут делать всё возможное, чтобы воспрепятствовать воплощению его идей, включая утверждение членов его кабинета.

В то же время уходящий президент Барак Обама не оставляет попыток доказать, что Хиллари Клинтон проиграла только благодаря вмешательству российских хакеров и лично президента Путина. Для этого он поручил всем разведывательным структурам, а их в Америке 17, провести тщательное расследование российского следа в выборах президента. Кроме того, в конгрессе собираются провести собственное расследование по этой тематике.

Таким образом, в то время как Трамп призывает к объединению нации для решения огромного количества накопившихся внутренних и внешних проблем, его враги продолжают пугать граждан призраком президента Путина. Теперь они приписывают российскому президенту некие сверхчеловеческие возможности управления не только своей страной, но теперь уже и Америкой, и Европой.

Однако остановить ход истории невозможно, и рискну предсказать, что с приходом Трампа наступит время благоприятных перемен, в том числе и в отношениях России и США.

Автор — президент Американского университета в Москве