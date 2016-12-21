Не числом, а уменьем

Английский специализированный журнал, освещающий события в области обороны, Jane's Defence Weekly опубликовал исследование, проведенное одной из структур «Информационной группы Джейнс», в котором обнародовал расходы на оборону ведущих стран мира в 2016 году. Первое место в этом списке, естественно, занимают США с расходами в 622 млрд. долларов. Что составляет 40 процентов всех затрат мира на свои вооруженные силы. Второе принадлежит Китаю – 191,8 млрд. На третьем месте Великобритания, ее оборонный бюджет равен 53 млрд. долларам. На четвертом - Индия (50,7 млрд. долларов). На пятом – Россия с расходами в 48,4 млрд. долларов. А за ней в рейтинге идут Саудовская Аравия, Франция, Япония, Германия и Южная Корея.

При этом аналитики Jane's утверждают, что совокупный военный бюджет стран Евросоюза, а значит и НАТО (разница между ними только в том, что в Североатлантический альянс не входит Финляндия, а в ЕС – Турция) равен 219 млрд., то есть составляет треть от расходов США и превышает бюджет Китая. Но расходы Поднебесной, утверждают западные исследователи, в ближайшие годы должны возрасти до 233 млрд. в 2020 году. При этом российские расходы на военные нужды снизятся и составят 41,1 млрд. долларов. Москва уступит место в пятерке самых «воинственных стран» и ее место там займет Франция.

В 2018 году, прогнозируют аналитики Jane's Defence, Соединенные Штаты потратят на оборону 625,1 млрд долларов, Китай - 210,5 млрд; Индия поднимется на третье место с 56,5 млрд, а в пятерку войдут Великобритания (54,4 млрд) и Саудовская Аравия (47,6 млрд). Россия по размерам оборонных расходов окажется лишь седьмой против французских 45,1 млрд. Также в десятке останутся Япония (41 млрд), Германия (37,9 млрд) и Южная Корея (35,6 млрд).

О чем говорят эти цифры? Во-первых, они наглядно показывают, что миф о российской военной угрозе, усиленно подпитываемый политиками и средствами массовой пропаганды Запада, не выдерживает никакой критики. Не будем даже брать в расчет военный бюджет США - он вне конкуренции. Эта страна, претендующая на исключительность и единовластное управление миром, давно перешагнула все мыслимые и немыслимые затраты на утоление пентагоновских аппетитов. Полтора миллиона военнослужащих плюс 800 с лишним тысяч резервистов, 741 носитель ядерного оружия и полторы тысячи боеголовок на них, одиннадцать ударных авианосных групп, включая 450 кораблей и подводных лодок, в том числе атомных многоцелевых и стратегических, 13,5 тысячи самолетов различного класса, в числе которых стратегические бомбардировщики, 6 тысяч вертолетов, 8 тысяч танков, 26 тысяч бронетранспортеров, четыре тысячи артиллерийских орудий плюс 1300 реактивных систем залпового огня…

Больше перечислять не буду. Желающие могут сами посмотреть на эти цифры по различным справочникам, которых развелось сегодня видимо-невидимо. Из них можно узнать, что не только США, но и НАТО имеет преимущество перед нашей армией по стратегической и тактической авиации почти в два раза, такое же преимущество по личному составу, по артиллерии и РСЗО. О соотношении флотов говорить не стану – с американским они сильно нас опережают. Исключение - атомные подводные лодки, стратегические и многоцелевые. Тут наше отставание не слишком велико.

И возникает вопрос: как при таком соотношении сил мы можем им угрожать? Любой нормальный человек, не оболваненный западной пропагандой, сопоставив опубликованные Jane's Defence цифры расходов на оборону, поймет, что нападать на США и НАТО, вторгаться в страны Прибалтики или в Польшу, о чем, как попугаи, твердят их руководители и СМИ, мы просто не можем и не собираемся.

Кроме того, если вдуматься в опубликованные англичанами цифры, становится видно, как рачительно и экономно наши военные расходуют народные средства, выделяемые на организацию обороны государства и защиту национальных интересов страны. При том, что наши суммы военных бюджетов несопоставимы. В этом году за свои далеко не полные 50 млрд. долларов российские военные сумели поставить на боевое дежурство 23 стратегических ракетных комплекса, закупили для армии и флота 5,5 тысячи единиц боевой техники, среди них фрегаты класса «Адмирал Григорович», стратегические подводные лодки 955 проекта класса «Борей», которые пришли на службу на Тихоокеанский флот, дизельные подводные лодки проекта 636.3, которые пришли на Черное море, а «по дороге» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» по террористам в Сирии. А ракетные корабли Каспийской флотилии! А операция наших ВКС в Сирийской Арабской республике! Мы помогли освободить и разминировать Пальмиру, сейчас Алеппо… Продолжать можно бесконечно.

А еще на эти деньги было проведено несколько тысяч тактических и оперативно-тактических учений, одно оперативно-стратегическое «Кавказ-2016», международные соревнования «Армия-2016» с «Танковым биатлоном», учения с китайскими, индийскими, монгольскими, сербскими воинами… Всего не перечислить. Сумели поднять на необходимую высоту боеготовность и обороноспособность нашей армии и ее личного состава. И все это за каких-то 48,4 млрд. «зеленых».

Конечно, как полковник в отставке, скажу без обиняков, что, по-моему мнению, надо бы тратить на оборону побольше. Факты, о которых мы упоминаем в тесте этой колонки, настойчиво диктуют такие расходы. Но тут, как говорится, чем богаты… В соответствии с возможностями родной экономики. Не больше и не меньше. И даже при этом мы имеем и будем иметь по программе гособоронзаказа все необходимое и достаточное, чтобы страны и армии с неизмеримо большими аппетитами в области военных расходов даже помыслить не могли как-то покуситься на наш суверенитет и национальные интересы.

Дело, в конце концов, не в количестве денег, а в умении тратить их бережно и аккуратно, с умом и высокой ответственностью за родную страну.

Автор – военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке