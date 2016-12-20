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WWF РФ призвал граждан отказаться от ненужных новогодних подарков

Защитники природы предупредили, что в период праздников количество мусора увеличивается на 25–30%

Объем мусора в период новогодних праздников вырастает более чем на четверть, сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. В этой связи ведомство призывает граждан РФ отказаться от ненужных подарков и использовать экологичную упаковку.

«После Нового года повсюду переполнены до краев мусорные баки. В Западной Европе и США количество мусора в период Рождества и Нового года возрастает на 25–30%. Данных по России нет, однако по приблизительным оценкам специалистов, они близки к американским и европейским», — приводит «РИА Новости» заявление представителя фонда.

Кроме того, защитники природы рекомендовали дарить только полезные и нужные подарки, а также выбирать бумажную оберточную бумагу. Кроме того, WWF советует отправлять электронные открытки вместо бумажных, не покупать пластиковые елки, делать елочные игрушки своими руками, а также закупать для новогоднего стола местные продукты.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

WWF РФ призвал граждан отказаться от ненужных новогодних подарков

Защитники природы предупредили, что в период праздников количество мусора увеличивается на 25–30%

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