WWF РФ призвал граждан отказаться от ненужных новогодних подарков

Объем мусора в период новогодних праздников вырастает более чем на четверть, сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. В этой связи ведомство призывает граждан РФ отказаться от ненужных подарков и использовать экологичную упаковку.



«После Нового года повсюду переполнены до краев мусорные баки. В Западной Европе и США количество мусора в период Рождества и Нового года возрастает на 25–30%. Данных по России нет, однако по приблизительным оценкам специалистов, они близки к американским и европейским», — приводит «РИА Новости» заявление представителя фонда.

Кроме того, защитники природы рекомендовали дарить только полезные и нужные подарки, а также выбирать бумажную оберточную бумагу. Кроме того, WWF советует отправлять электронные открытки вместо бумажных, не покупать пластиковые елки, делать елочные игрушки своими руками, а также закупать для новогоднего стола местные продукты.