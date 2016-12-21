Москва после терактов в Европе защитит крупные мероприятия грузовиками

Московская госавтоинспекция после терактов в Европе, где в качестве оружия против участников массовых мероприятий использовались фуры, станет сама огораживать места скопления людей грузовиками.

«Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки», — заявил в среду журналистам руководитель столичной ГАИ Виктор Коваленко.

По его словам, полиция будет «выставлять большегрузный транспорт, для того чтобы перекрыть крупные развязки»

Одновременно на подъездах к городу силовики намерены выборочно проверять машины на оружие и запрещенные предметы.

Заявление полиции о мерах физической защиты массовых мероприятий в Москве последовали после теракта в Берлине, где больше десятка людей погибли и около полусотни были ранены фурой, протаранившей рождественскую ярмарку.

До этого летом 2016 года похожий сценарий террористы использовали во Франции, где на набережной Ниццы жертвами водителя грузовика стали 86 человек и еще свыше четырех сотен пострадали.



В обоих случаях ответственность за теракты на себя взяло «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).