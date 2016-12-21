Убийца посла РФ в Турции раньше охранял Эрдогана

Мужчина, застреливший в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова, около восьми раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в Турции в июле этого года. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщила газета Hurriyet, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ с 15 июля восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых принимал участие Эрдоган.

При этом Алтынташ не входил в команду, которая обеспечивала личную охрану главы государства, но участвовал в полицейских операциях по обеспечению безопасности президента Турции.

Кроме того, как стало известно газете, в ночь попытки государственного переворота в Турции 15 июля Алтынташ сказался больным и отпросился с работы. Чем он занимался в ту ночь — неизвестно.