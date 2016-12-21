СМИ: ответственность за убийство Карлова взяла «Джейш аль-Фатх»

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», в которую входит экстремистская группировка «Джебхат аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

На сайте газеты приведена копия заявления действующего в Сирии альянса экстремистских групп.

Убийство 62-летнего Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря во время церемонии открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Как сообщили турецкие власти, стрелявший — Мевлют Мерт Алтынташ — ранее являлся полицейским. Он был ликвидирован во время спецоперации.



Ранее также стало известно, что в ходе расследования убийства были задержаны 13 человек, в числе которых мать, отец, сестра и другие родственники преступника.

Министерство иностранных дел России классифицировало произошедшее как теракт. СКР возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

«Джейш аль-Фатх» сотрудничает с филиалом «Аль-Каиды» — «Фронтом ан-Нусра», передает «Лента.ру».