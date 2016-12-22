Минтранс РФ: тариф «Платона» в 2017 году повысят в два раза

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что тариф в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» будет увеличен в два раза.



По его словам, система «Платон» год отработала в нормальном режиме и пора переходить на новый тариф в 3,06 рубля за 1 км. Сейчас стоимость составляет 1,53 рубля.



«Это нужно сделать в 2017 году. Как — сейчас думаем», — отметил Соколов.

По его словам, инфраструктура построена на бюджетные, народные средства, а зарабатывают на ней коммерческие структуры. Он уточнил, что коммерческий грузовик более 12 т наносит ущерб, равный проезду 20–30 тыс. легковых автомобилей.



«Смысл системы «Платон» в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», — подчеркнул министр.



Ранее на совете по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по тарифам системы «Платон» не должно мешать работе малого и среднего бизнеса. Глава государства также подчеркнул, что оно должно быть «сбалансированным», и заверил, что еще раз обратит на это внимание правительства.



В свою очередь, замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, что в планах министерства рассмотреть возможность дифференциации тарифа.



Напомним, система «Платон» начала действовать с 15 ноября 2015 года. При этом еще до начала работы она вызвала протесты среди дальнобойщиков, которые утверждали, что очередной налог может отрицательно сказаться на их бизнесе.



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