В надежде на чудо: как отмечают Новый год в разных странах

Новый год неизменно приносит надежду на обновление и новое счастье. В самых разных странах мира, даже там, где исторически наступление нового года отмечали совсем в другие даты, ночь с 31 декабря на 1 января окружена множеством традиций, с помощью которых местные жители надеются привлечь в наступающем году удачу и удостовериться, что всё плохое наконец-то осталось позади. Иногда следование традициям достигает такого размаха, что требует даже вмешательства полиции.

Самые необычные новогодние традиции, бытующие в разных странах мира, — в материале «Известий».

Выплеснуть невзгоды

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes Вода, неразрывно связанная с движением и жизнью, присутствует в новогодних традициях многих стран, но трактуют ее роль в новогоднюю ночь местные жители очень по-разному.

Так, в Италии считается хорошей приметой в первый день нового года принести домой воду из источника. Она же, по мнению рачительных итальянцев, может стать символичным подарком — тем, кому нечего подарить близким, местная поговорка рекомендует поднести стакан воды с оливковой ветвью.

На Кубе вода также является непременным атрибутом праздника. На острове верят, что для того, чтобы дорога для наступающего года была чистой и гладкой, в новогоднюю ночь нужно выплеснуть стакан воды из окна.

Похожей традиции придерживаются и жители Эквадора — с одной лишь разницей: вода там летит на улицу вместе с посудой. Считается, что таким образом можно избавиться от всех невзгод, случившихся в году уходящем.

В Бразилии люди стараются встречать Новый год на набережных. По мнению местных жителей, удачу в наступающем году принесут спущенные на воду венки или бумажные кораблики, а жители Вьетнама выпускают в ближайший водоем карпа, которому перед этим доверяют свое желание.

Избавление от старого: радикальные методы

Известно, что накануне Нового года не помешает избавиться от старых вещей. В некоторых странах к этому вопросу подходят с особым размахом. В Италии, например, ненужный хлам летит из окон прямо в новогоднюю ночь. Не гнушаются итальянцы избавляться таким образом и от старой бытовой техники и предметов мебели, так что ходить по итальянским городкам в новогоднюю ночь следует с осторожностью.

По той же причине полиция вынуждена была закрыть целый квартал в экономической столице ЮАР Йоханнесбурге. Правоохранители даже обратились к жителям с убедительной просьбой не увлекаться и не выкидывать из окон тяжелую бытовую технику, например холодильники, однако традиция оказалась сильнее призывов полиции — и теперь движение на некоторых улицах в новогоднюю ночь перекрывают.

Праздник с граблями

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев ​​​​​​​ ​​​​​​​Празднично украшенные грабли — главное украшение Нового года в Японии и ряде стран Юго-Восточной Азии. Значение их сугубо прагматическое — местные жители считают, что чем грабли больше и красивее, тем сподручнее будет загребать ими в новом году счастье, здоровье и достаток.

Зато новогодний праздник в Юго-Восточной Азии не обходится без обязательных в западных странах мандаринов — миниатюрное мандариновое дерево там украшает дом вместо привычной нам елки.

Двенадцать виноградин

Альтернативой главной российской новогодней традиции — загадыванию желания под бой кремлевских курантов — стал обычай, бытующий в Испании: жители страны считают, что загаданное сбудется, если до наступления Нового года успеть съесть 12 виноградин — по одной ягоде на каждый удар часов, отсчитывающих секунды до наступления Нового года.

Помимо винограда, в странах южной Европы на новогоднем столе в почете орехи и бобы — считается, что эти продукты принесут в дом здоровье, долголетие и удачу.