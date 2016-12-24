Эрдоган рассказал Путину о расследовании убийства Карлова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал по телефону президенту России Владимиру Путину о ходе расследования убийства посла РФ Андрея Карлова.

Глава Турции сообщил Путину, что турецкие правоохранители делают всё возможное для эффективного расследования убийства и тесно сотрудничают со специалистами из России. Эрдоган рассказал российскому коллеге о том, почему убийца посла РФ был ликвидирован на месте, сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию в сирийском Алеппо и дали позитивную оценку завершению операции по освобождению города.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре экс-сотрудником силовых структур Турции, примкнувшим к террористам.

Владимир Путин приравнял убийство российского посла к нападению на страну и присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

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