Источник в спецслужбах объяснил отказ от версии теракта на Ту-154

Источник в спецслужбах рассказал, что версия теракта не рассматривается в качестве основной при расследовании гибели Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи, передает ТАСС.

По словам источника, самолет поднялся в воздух с аэродрома Чкаловский, где проводился тщательный досмотр как пассажиров, так и багажа.

Предполагалось, что Ту-154 произведет дозаправку в Моздоке, однако неблагоприятные погодные условия вынудили перенести ее в Адлер. Поэтому сведениями о том, что самолет будет дозаправляться в сочинском аэропорту, заранее никто располагать не мог — имеются в виду террористы, которые могли бы использовать подобные сведения для подготовки атаки.

«На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки», —уточнил источник в спецслужбах. Он также добавил, что питание на борту не подавали, а дозаправку производил штатный персонал аэропорта.

Соответственноиз всех перечисленных условий можно сделать вывод, что никаких данных в пользу версии теракта у следствия нет.

«Органы безопасностии следствие не рассматривают эту версию как основную», — заверил источник.

Как ранее сообщали «Известия», Ту-154 исчез с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова. Впоследствии обломки самолета в ходе поисковой операции были обнаружены в 1,5кмот побережья в районе Сочи, они находятся на глубине от 50 до 70 м.

Еще утром стало известно, что в качестве версий трагедии рассматривается техническая неисправность и ошибка пилота.