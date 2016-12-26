В честь Доктора Лизы могут назвать хоспис в Екатеринбурге

Один из екатеринбургских хосписов могут назвать в честь Доктора Лизы — Елизаветы Глинки, главы благотворительного фонда «Справедливая помощь». С данной инициативой выступил мэр города Евгений Ройзман. Он отметил, что эту идею поддерживают врачи, персонал и руководство.

Сам Ройзман был лично знаком с Елизаветой Глинкой в течение 15 лет. Он отметил, что именно Глинка открыла первый хоспис на территории постсоветского пространства и сама в нем работала. Она также стояла у истоков проекта первого в Свердловской области хосписа, участвовала в открытии отделения паллиативной помощи в Екатеринбурге.

Доктор Лиза пригласила Евгения Ройзмана в свой хоспис в Москве, чтобы поделиться опытом, показать, как он работает, сообщает сайт «Комсомольской правды». После этого доктор и Ройзман открыли сбор средств пожертвований для строительства хосписа в Екатеринбурге. Поэтому назвать хоспис ее именем «было бы справедливо», цитируют Ройзмана Дни.Ру.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего вчера крушение в Черном море. На борту также находились музыканты ансамбля имени Александрова, съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала, а также военнослужащие. Все они направлялись в сирийский Хмеймим, чтобы дать новогодний концерт. Доктор Лиза летела с ними, чтобы передать сирийским госпиталям медикаменты. Всего жертвами катастрофы стали 92 человека.

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