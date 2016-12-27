Курды нацелились на Евфратскую ГЭС

«Сирийские демократические силы» (СДС), состоящие преимущественно из курдских формирований, собираются установить контроль над городом Табка и расположенной там плотиной ГЭС, возведенной на реке Евфрат. Боевые действия проходят в рамках операции по окружению Ракки, считающейся столицей ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России).

СДС намерены в ближайшие дни выбить боевиков ИГИЛ из города Табка и с расположенной в нем плотины. Об этом «Известиям» рассказал представитель сирийской курдской партии «Демократический союз», входящей в СДС, Абд Салам Али.

— Бои сейчас разворачиваются к северо-западу от Ракки, которая считается столицей террористов. 25 декабря шли вооруженные столкновения в районе замка Джаабар (находится на побережье крупнейшего в стране водохранилища Эль-Асад. — «Известия»). Теперь СДС продвигаются в сторону Табки. Сейчас стоит задача выбить боевиков ИГИЛ оттуда. Таким образом, войска находятся всего в 45 км от Ракки. После установления контроля над Табкой СДС продолжат двигаться на восток, чтобы окружить и замкнуть кольцо вокруг столицы террористов. Следующий этап — штурм города, который будет осуществляться исключительно входящими в СДС арабскими формированиями, — говорит Абд Салам Али.

При этом, по словам собеседника «Известий», СДС могут действовать свободно, не опасаясь, что террористы попытаются взорвать плотину, поскольку в этом случае образовавшимся потоком воды смоет прежде всего сам город Ракку.

СДС объявили о начале операции по освобождению столицы от террористов 6 ноября. Она получила название «Гнев Евфрата». Командование боевыми действиями осуществляет специально созданный координационный совет. С воздуха поддержку наступающим оказывает американская авиация.

— Мы призываем иностранные силы принять участие в операции, оказав логистическую, военную и моральную поддержку при проведении наступления на регион, оккупированный ИГИЛ, — заявил 6 ноября представитель СДС Джихан Эхемед.

В Вашингтоне действия курдов приветствовали. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Эштон Картер.

— Как и в Мосуле, борьба не будет легкой, предстоит трудная работа, — признал глава американского военного ведомства.

При этом еще до начала операции командующий войсками коалиции во главе с США американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что именно СДС станут главной силой «на земле» во время операции по освобождению от террористов Ракки.

— Единственная сила, которая способна выступить [против ИГИЛ], — это СДС, — отметил американский военный.

Между тем уже после начала операции «Гнев Евфрата» источник Agence France-Presse в американской администрации сообщил, что на первом этапе Ракку предполагается окружить.

Как ранее писали «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах, именно этим пока всё и ограничится, поскольку коалиция во главе с США намерена отложить операцию по зачистке города до весны.

— Операцию отложат до весны, поскольку сейчас у американской коалиции и курдских формирований, действующих на земле, нет ни сил, ни средств взять город. На данный момент всё будет ограничиваться боевыми действиями, направленными на блокирование города, — отметил источник.

Как полагает военный эксперт Владимир Евсеев, курдам взятие Ракки совершенно не нужно ни тактически, ни стратегически.

— Им будет достаточно установить контроль над объектами, представляющими материальный интерес. Например, нефтяные поля либо гидроэнергетические сооружения. То есть занимать территории курды продолжат, но штурмовать столицу ИГИЛ не будут, поскольку такого рода операции чреваты большими потерями. Такая тактика позволит курдам создать хорошую базу как для извлечения определенных экономических выгод, так и для последующего торга с властями в Дамаске по любым политическим вопросам, в том числе по статусу автономного региона на севере Сирии, о создании которого курды ранее объявили, — заключает эксперт.