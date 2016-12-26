Смерть главы управления «Роснефти» Олега Еровинкина подтвердили

Смерть начальника управления в центральном офисе «Роснефти» Олега Еровинкина подтвердил представитель компании. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.



Тело 61-летнего Еровинкина было обнаружено в понедельник на заднем сиденье служебного автомобиля Lexus в центре Москвы в Китайгородском проезде, сообщил ранее источник в правоохранительных органах столицы.



Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.



«Сердце — что обычно бывает у мужиков в этом возрасте, насколько мне известно. Ничего сказать не могу. Я позавчера с ним разговаривал, я немного припух. Он отлично себя чувствовал», — цитирует Life пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

Водитель топ-менеджера вызвал врачей, однако они лишь констатировали смерть Еровинкина. Труп был обнаружен около 11.50 мск, сообщили в пресс-службе столичного МВД.



Следователи, работающие на месте происшествия, устанавливают причину скоропостижной кончины Еровинкина.



Тело Еровинкина было направлено в морг ФСБ России, где будет проведена экспертиза.



С 1976 года Олег Еровинкин служил в КГБ СССР, а затем работал в администрации президента России Бориса Ельцина, пишут «Дни.Ру».



В 1994 году Еровинкин был назначен заместителем начальника отдела контроля за защитой государственных секретов управления кадров администрации президента, а после получил должность начальника отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны управления информационного и документационного обеспечения президента России.



Руководителем секретариата зампредседателя правительства России Игоря Сечина Еровинкин работал с 2008 года.



В центральном аппарате «Роснефти» Олег Еровинкин занимал пост главы аппарата с 2012 года. Он был генералом ФСБ.