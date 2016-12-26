Воронежцы почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи земляков. На борту рухнувшего над Черным морем самолета Ту-154 было трое выходцев из Воронежа — бортинженер Виктор Сушков, балерина Лилия Пырьева и солист ансамбля имени Александрова Евгений Булочников.



В Воронежском хореографическом училище и областном училище культуры в холлах установили портреты Лилии Пырьевой и Евгения Булочникова. В школе № 77, которую закончил Виктор Сушков, объявили девятидневный траур. Директор Валентина Латынина отметила, что со временем на здании появится мемориальная доска в память о нем, передает РИА «Воронеж».



В Воронежском областном училище культуры весь день звучали песни в исполнении Евгения Булочникова. Преподаватели, студенты и знакомые погибшего солиста ансамбля имени Александрова принесли цветы.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли главный военный дирижер России Валерий Халилов, общественный деятель Елизавета Глинка, журналисты и солисты ансамбля имени Александрова.



Министр транспорта РФ Максим Соколов, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию крушения самолета, заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии авиакатастрофы.



Читайте также:

Теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения Ту-154



Поющее оружие