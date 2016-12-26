Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Воронежцы почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи земляков

На борту рухнувшего самолета было трое выходцев из Воронежа

Воронежцы почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи земляков. На борту рухнувшего над Черным морем самолета Ту-154 было трое выходцев из Воронежа — бортинженер Виктор Сушков, балерина Лилия Пырьева и солист ансамбля имени Александрова Евгений Булочников.

В Воронежском хореографическом училище и областном училище культуры в холлах установили портреты Лилии Пырьевой и Евгения Булочникова. В школе № 77, которую закончил Виктор Сушков, объявили девятидневный траур. Директор Валентина Латынина отметила, что со временем на здании появится мемориальная доска в память о нем, передает РИА «Воронеж».

В Воронежском областном училище культуры весь день звучали песни в исполнении Евгения Булочникова. Преподаватели, студенты и знакомые погибшего солиста ансамбля имени Александрова принесли цветы.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли главный военный дирижер России Валерий Халилов, общественный деятель Елизавета Глинка, журналисты и солисты ансамбля имени Александрова.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию крушения самолета, заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии авиакатастрофы.

Читайте также:

Теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения Ту-154

Поющее оружие

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Воронежцы почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи земляков

На борту рухнувшего самолета было трое выходцев из Воронежа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке