Семерым фигурантам дела о «Боярышнике» предъявлены обвинения

Предъявлено обвинение семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Следственный комитет.

Обвинение предъявлено по статье о производстве, хранении и продаже товаров, не отвечающих требованиям безопасности. За это преступление, согласно Уголовному кодексу, грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время по делу задержаны 22 человека, семеро из них заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде либо под домашним арестом. Замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, который является одним из обвиняемых, госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.

Как сообщали «Известия», в результате отравления средством для принятия ванн «Боярышник», содержащим метанол, в Иркутской области скончались 77 человек, 16 находятся в больницах. Все они употребляли средство в качестве спиртного напитка, хотя на этикетках была предупреждающая надпись о запрете внутреннего применения.

Ранее Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.