АСВ раскрыло карты рухнувшего Пробизнесбанка

Более четверти активов Пробизнесбанка, который рухнул в августе 2015 года, Бинбанк, взявший на себя обязательства по выплате средств вкладчикам, получил наличными деньгами. Такие данные сообщили «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое впервые раскрыло структуру переданных активов. Половина переданных активов, общая сумма которых составляет 24 млрд рублей, пришлась на аккредитивы. Также Бинбанк получил ценные бумаги, кредиты юрлицам и недвижимость стоимостью 5,7 млрд рублей. Для Бинбанка такие активы интересны возможностью расширить за счет них клиентскую базу, считают эксперты. При этом они не исключают, что часть аккредитивов и прав требования на кредиты юрлиц могут быть токсичными.

Впервые после отзыва у Пробизнесбанка лицензии в августе 2015 года раскрыт состав имущества кредитной организации, переданного в рамках ликвидации Бинбанку. Последний получил активы номинальной стоимостью 24 млрд рублей. Как сообщили «Известиям» в АСВ, из этой суммы аккредитивы составили 12 млрд рублей, денежные средства — 6,3 млрд рублей, ценные бумаги — 4 млрд рублей, права требования по кредитным договорам с юридическими лицами — 1,2 млрд рублей и недвижимость — 0,5 млрд рублей.

На сопоставимую сумму Бинбанк получил вклады физлиц, обслуживавшихся в «Пробизнесе». Всего «337 тыс. лицевых счетов физических лиц», уточнили в АСВ. Более подробную информацию в агентстве раскрыть отказались.

— С учетом того, что именно аккредитивы формируют большую часть активов, переданных АСВ Бинбанку, то именно они представляли для него наибольший интерес. Если говорить о наиболее очевидных преимуществах, то это, безусловно, рост клиентской базы и доли рынка, поскольку для Бинбанка аккредитивы — одно из наиболее значимых направлений деятельности, — считает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией в Пробизнесбанке, подтверждает, что токсичными могут быть аккредитивы, если их выдали кредитные организации, у которых позднее отозвали лицензии. Кроме того, собеседник «Известий» указывает, что сомнительными могут быть и некоторые права требования, если кредиты выдавались компаниям-пустышкам или банкротам, а также ценные бумаги, если эмитенты аффилированы с бывшими собственниками и не имеют реальных активов и капитала.

— Учитывая, что эта ситуация может иметь признаки преднамеренного банкротства, вероятность того, что вышеперечисленные риски реализуются, крайне велика, — добавил источник «Известий».

Однако другой собеседник «Известий», близкий к процессу передачи активов, утверждает, что все кредиты юрлиц, которые получил Бинбанк, были выданы действующим и достаточно крупным компаниям. В Бинбанке не стали комментировать ни структуру полученных активов, ни их качество.

Впрочем, добавляет Кирилл Яковенко, говорить конкретнее о полученных выгодах от переданных аккредитивах можно только при наличии полной информации о структуре актива.

— Вероятность передачи токсичных активов невысока с учетом того, что устойчивость банка — получателя этих активов отвечает интересам агентства, поскольку вместе с ними Бинбанк получил еще и обязательства перед вкладчиками, — заявил Кирилл Яковенко.

Пока АСВ более подробную информацию не раскрывает. Тем не менее агентство могут обязать это сделать, если в Арбитражном суде Москвы посчитают это соответствующим законодательству. Дело в том, что в конце ноября арбитраж Московского округа встал на сторону одного из кредиторов обанкротившегося Пробизнесбанка — ООО «НЕО ИНЖИНИРИНГ». Компания обратилась в суд в связи с отказом АСВ предоставить сведения о переданных Бинбанку активах рухнувшей кредитной организации. В соответствующем постановлении суда перечислено почти 470 других юрлиц, также пожелавших быть в курсе деталей банкротства Пробизнесбанка.

ООО «НЕО ИНЖИНИРИНГ», которое является одним из кредиторов Пробизнесбанка, 14 марта нынешнего года направило в АСВ запрос о предоставлении информации о заключенной сделке между Пробизнесбанком и Бинбанком, по которой первый передает последнему активы и обязательства в рамках процедуры банкротства. Агентство 8 апреля ответило кредитору, что «объем переданных обязательств перед физическими лицами составил 24 млрд рублей, в равном обязательствам объеме Бинбанку переданы активы Пробизнесбанка». При этом в ответе госкорпорации уточняется лишь, что Бинбанку «переданы в основном права требования по кредитам и ценным бумагам по номиналу».

Кредитор счел эту информацию недостаточной и означающей лишь отказ АСВ в предоставлении полной информации о ходе конкурсного производства, в связи с чем подал иск в суд о признании отказа агентства незаконным. Летом, 7 июня, Арбитражный суд Москвы определил, что требования ООО «НЕО ИНЖИНИРИНГ» о признании незаконным отказа АСВ несостоятельны. То же самое сделал 24 августа Девятый арбитражный апелляционный суд.

Впрочем, кредитор на этом не остановился и обратился с кассацией в Арбитражный суд Московского округа. Последний со своей стороны постановил отменить определение московского арбитража и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, а также назначить новое рассмотрение жалобы кредитора рухнувшего Пробизнесбанка.

Арбитражный суд Московского округа постановил, что ответ АСВ «не свидетельствует о совершении им действий по предоставлению информации, поскольку указание о составе передаваемого имущества сделано путем простого и неконкретного перечисления, не содержит полной информации о составе переданного имущества и обязательств банка, цена передачи имущества указана приблизительно, что нарушает права заявителя (ООО «НЕО ИНЖИНИРИНГ»)».

Пробизнесбанк был признан банкротом в сентябре 2015-го, лицензия у него была отозвана в середине августа прошлого года. ЦБ обнаружил в балансе кредитной организации «дыру» в размере 41 млрд рублей. По подсчетам «Известий», только с начала 2016 года АСВ оспорило через суды несколько десятков сделок Пробизнесбанка с различными структурами, в том числе аффилированными с кредитной организацией и ее акционерами. Общая сумма таких сделок составляет почти 17 млрд рублей.

При этом только в начале декабря 2016-го Арбитражный суд принял от кредиторов Пробизнесбанка несколько исков на 66 млрд рублей. Предметом спора стали сделки с другими банками группы «Лайф» (куда входил «Пробизнес») и кредит от ЦБ на 8,3 млрд рублей.