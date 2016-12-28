100-летие Октябрьской революции отметят вне политики

Российское историческое общество (РИО) провело заседание по подготовке 100-летия со дня Октябрьской революции 1917 года. Как заявил «Известиям» глава управления по общественным проектам администрации президента (АП) Павел Зенькович, эта дата будет отмечаться исключительно «в историческом контексте» и призвал «не политизировать» тему. Представители партий, которые также принимают участие в подготовке памятных мероприятий, в беседе с «Известиями» подчеркивали, что эта тема не должна «раскалывать общество».



Заседание президиума РИО прошло в расширенном составе: на него были приглашены глава управления АП по общественным проектам Павел Зенькович, глава Министерства культуры Владимир Мединский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



Согласно распоряжению президента Владимира Путина от 19 декабря 2016 года, РИО рекомендовано утвердить оргкомитет, который в течение месяца должен разработать план по проведению юбилейных мероприятий. Органам государственной власти и общественным объединениям (к ним по закону относятся и политические партии) рекомендовано принять участие в подготовке к 100-летию революции.



В ближайшие дни историкам, а также другим специалистам, которых президиум РИО рекомендовал включить в состав оргкомитета, предстоит дать на это свое согласие. После чего будет назначено первое заседание, которое пройдет в январе, уточнили «Известиям» в пресс-службе РИО. Возглавить оргкомитет предложено ректору МГИМО, академику Анатолию Торкунову.

Оглашая послание Федеральному собранию 1 декабря президент Владимир Путин отметил, что юбилейная дата — это «весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России». Глава государства призвал с уважением отнестись к этому историческому событию и предостерег от спекуляций в собственных политических и других интересах на трагедиях, «которые коснулись практически каждой семьи в России».



Об этом же в ходе заседания говорил и председатель РИО, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвавший главным уроком революции «ценности единства, солидарности, гражданского согласия, умение не допускать крайнего раскола в форме гражданской войны».



— Экспорт революционных технологий идет в самые разные регионы нашей планеты. Трибуны цветных и цветочных революций принесли кровь и страдания. Убежден, что наше общество имеет прививку от таких технологий, — заявил Нарышкин.



Анатолий Торкунов, в свою очередь, отметил, что Февральская революция в России была вызвана прежде всего внутренними причинами. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян предложил провести расширенное заседание РИО не только с участием представителей академического сообщества, но и школьных педагогов с тем, чтобы проанализировать, как тема революции преподается в школах. В этом, по словам Чубарьяна, уже обещала посодействовать министр образования Ольга Васильева.



Павел Зенькович, взявший слово в конце дискуссии, подчеркнул важность просветительской деятельности РИО и той роли, которую это объединение должно сыграть в выработке общественного консенсуса по поводу событий 100-летней давности.



— Дискуссии, которые будут вестись вокруг этого и в рамках оргкомитета, и, конечно, в рамках других общественных организаций и политических партий, должны соотноситься с мнением, которое выработает РИО, — пояснил он.



Зенькович заверил, что администрация президента со своей стороны готова оказать оргкомитету всевозможное содействие.



— Работа, которую предстоит проделать, будет иметь колоссальное значение не только для нынешнего, но и для будущих поколений, — подчеркнул Зенькович.



По итогам заседания глава управления АП заявил «Известиям», что Кремль рассматривает юбилей 1917 года исключительно как историческую, а не политическую дату, и никаких «задач идеологического свойства» в связи с этим у АП нет.



— Это мнение исторического сообщества, — отметил он. — Обострение может быть только научной дискуссии, а дискуссии среди ученых мы только приветствуем, — сказал Зенькович.



«Известия» опросили политические партии, которые на правах общественных организаций также приглашены президентом к участию в подготовке мероприятий.



— Документы, которые сейчас появились, используют формулировку «100-летие революции в России», — заявил «Известиям» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. — Мы предлагаем начать с того, чтобы разделить две революции: Февральскую и Октябрьскую. Если такое понимание восторжествует, мы готовы сформулировать свои конкретные предложения по празднованию 100-летия Октябрьской социалистической революции.



При этом КПРФ запланировала и собственные праздничные мероприятия. Например, по словам Новикова, в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге и Москве в несколько этапов пройдет XIX международная встреча коммунистических рабочих партий, а кроме того — ряд научно-практических конференций.



«Единая Россия» уже предварительно обсуждала подготовку юбилея, и в партии есть те, кто мог бы заняться формированием пакета предложений и организацией конкретных мероприятий, сообщил «Известиям» замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко. Он пояснил, что свои идеи по подготовке мероприятий ЕР сформулирует «параллельно со съездом», который намечен на 21 – 22 января.



— Тренд задал президент на пресс-конференции: программа должна быть сформирована таким образом, чтобы она не раскалывала наше общество, исходя из этого мы будем выдвигать предложения, — отметил он. — В первую очередь наша задача — глубоко проанализировать причины, которые привели к этой трагедии.



Аналогичной позиции придерживается ЛДПР, как отметил в беседе с «Известиями» вице-спикер ГД от этой партии Игорь Лебедев.



— Наша партия считает, что это не праздник, а траур для страны, потому что в 1917-м была разрушена и убита великая страна. Мы не собираемся его праздновать, но намерены провести ряд мероприятий, например, круглые столы, разоблачающие истинную подоплеку этого события, — подчеркнул он.



Лебедев отметил, что пока вопрос о подготовке мероприятий в партии не обсуждался, а решение о проведении тематических круглых столов может быть принято летом.

