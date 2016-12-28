Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

100-летие Октябрьской революции отметят вне политики

На заседании Российского исторического общества призвали к общественному консенсусу по поводу событий 1917 года

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российское историческое общество (РИО) провело заседание по подготовке 100-летия со дня Октябрьской революции 1917 года. Как заявил «Известиям» глава управления по общественным проектам администрации президента (АП) Павел Зенькович, эта дата будет отмечаться исключительно «в историческом контексте» и призвал «не политизировать» тему. Представители партий, которые также принимают участие в подготовке памятных мероприятий, в беседе с «Известиями» подчеркивали, что эта тема не должна «раскалывать общество».

Заседание президиума РИО прошло в расширенном составе: на него были приглашены глава управления АП по общественным проектам Павел Зенькович, глава Министерства культуры Владимир Мединский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Согласно распоряжению президента Владимира Путина от 19 декабря 2016 года, РИО рекомендовано утвердить оргкомитет, который в течение месяца должен разработать план по проведению юбилейных мероприятий. Органам государственной власти и общественным объединениям (к ним по закону относятся и политические партии) рекомендовано принять участие в подготовке к 100-летию революции.

В ближайшие дни историкам, а также другим специалистам, которых президиум РИО рекомендовал включить в состав оргкомитета, предстоит дать на это свое согласие. После чего будет назначено первое заседание, которое пройдет в январе, уточнили «Известиям» в пресс-службе РИО. Возглавить оргкомитет предложено ректору МГИМО, академику Анатолию Торкунову.

Оглашая послание Федеральному собранию 1 декабря президент Владимир Путин отметил, что юбилейная дата  это «весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России».  Глава государства призвал с уважением отнестись к этому историческому событию и предостерег от спекуляций в собственных политических и других интересах на трагедиях, «которые коснулись практически каждой семьи в России».

Об этом же в ходе заседания говорил и председатель РИО, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвавший главным уроком революции «ценности единства, солидарности, гражданского согласия, умение не допускать крайнего раскола в форме гражданской войны».

 Экспорт революционных технологий идет в самые разные регионы нашей планеты. Трибуны цветных и цветочных революций принесли кровь и страдания. Убежден, что наше общество имеет прививку от таких технологий,  заявил Нарышкин.

Анатолий Торкунов, в свою очередь, отметил, что Февральская революция в России была вызвана прежде всего внутренними причинами. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян предложил провести расширенное заседание РИО не только с участием представителей академического сообщества, но и школьных педагогов с тем, чтобы проанализировать, как тема революции преподается в школах. В этом, по словам Чубарьяна, уже обещала посодействовать министр образования Ольга Васильева.

Павел Зенькович, взявший слово в конце дискуссии, подчеркнул важность просветительской деятельности РИО и той роли, которую это объединение должно сыграть в выработке общественного консенсуса по поводу событий 100-летней давности.

  Дискуссии, которые будут вестись вокруг этого и в рамках оргкомитета, и, конечно, в рамках других общественных организаций и политических партий, должны соотноситься с мнением, которое выработает РИО,  пояснил он.

Зенькович заверил, что администрация президента со своей стороны готова оказать оргкомитету всевозможное содействие.

— Работа, которую предстоит проделать, будет иметь колоссальное значение не только для нынешнего, но и для будущих поколений,  подчеркнул Зенькович.

По итогам заседания глава управления АП заявил «Известиям», что Кремль рассматривает юбилей 1917 года исключительно как историческую, а не политическую дату, и никаких «задач идеологического свойства» в связи с этим у АП нет. 

— Это мнение исторического сообщества,  отметил он.  Обострение может быть только научной дискуссии, а дискуссии среди ученых мы только приветствуем,  сказал Зенькович.

«Известия» опросили политические партии, которые на правах общественных организаций также приглашены президентом к участию в подготовке мероприятий. 

 Документы, которые сейчас появились, используют формулировку «100-летие революции в России»,  заявил «Известиям» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.  Мы предлагаем начать с того, чтобы разделить две революции: Февральскую и Октябрьскую. Если такое понимание восторжествует, мы готовы сформулировать свои конкретные предложения по празднованию 100-летия Октябрьской социалистической революции.

При этом КПРФ запланировала и собственные праздничные мероприятия. Например, по словам Новикова, в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге и Москве в несколько этапов пройдет XIX международная встреча коммунистических рабочих партий, а кроме того  ряд научно-практических конференций.

«Единая Россия» уже предварительно обсуждала подготовку юбилея, и в партии есть те, кто мог бы заняться формированием пакета предложений и организацией конкретных мероприятий, сообщил «Известиям» замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко. Он пояснил, что свои идеи по подготовке мероприятий ЕР сформулирует «параллельно со съездом», который намечен на 2122 января.

— Тренд задал президент на пресс-конференции: программа должна быть сформирована таким образом, чтобы она не раскалывала наше общество, исходя из этого мы будем выдвигать предложения,  отметил он.  В первую очередь наша задача  глубоко проанализировать причины, которые привели к этой трагедии.

Аналогичной позиции придерживается ЛДПР, как отметил в беседе с «Известиями» вице-спикер ГД от этой партии Игорь Лебедев.

— Наша партия считает, что это не праздник, а траур для страны, потому что в 1917-м была разрушена и убита великая страна. Мы не собираемся его праздновать, но намерены провести ряд мероприятий, например, круглые столы, разоблачающие истинную подоплеку этого события,  подчеркнул он.

Лебедев отметил, что пока вопрос о подготовке мероприятий в партии не обсуждался, а решение о проведении тематических круглых столов может быть принято летом.

Читайте также:

Творческий проект к столетию Октябрьской революции представили в МГТ

Умаханов — о том, что важно помнить при обсуждении концепции российской нации

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

100-летие Октябрьской революции отметят вне политики

100-летие Октябрьской революции отметят вне политикиНа заседании Российского исторического общества призвали к общественному консенсусу по поводу событий 1917 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке