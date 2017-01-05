В Париже обсудят ближневосточный конфликт без Израиля и Палестины

В Париже 15 января должна состояться конференция по ближневосточному урегулированию. Решать палестино-израильскую проблему съедутся представители примерно 70 государств, однако среди участников не будет Израиля и Палестины. Поэтому возможности, которые конференция откроет перед мировым сообществом для урегулирования давнего территориального спора, вызывают много вопросов. По мнению некоторых российских политиков, ожидать от встречи в Париже каких-то прорывов не стоит и главное — это всеми силами добиваться консенсуса.

Между тем министр обороны Израиля Авигдор Либерман уверен, что конференция 15 января не принесет никаких результатов, а сама встреча вовсе «не мирная, никаких проблем она решить не может, да и не собирается». По его словам, «это самый настоящий трибунал против государства Израиль». Впрочем, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль с этим тезисом не согласен. Дипломат рассказал «Известиям», что конференция в Париже носит исключительно мирный характер.

— Не скажу, что у нас слишком большие ожидания от конференции в Париже. Однако важно, что действующее правительство во Франции изъявило готовность стать посредниками в этой проблеме и предпринять определенные шаги, чтобы помочь принять решение, под которыми смогли бы подписаться обе стороны. Палестина нуждается в мире и справедливости. И французская инициатива провести международную конференцию говорит о готовности многих акторов признать государство Палестина, — отметил он.

По его словам, конференция во французской столице — это возможность для мирового сообщества «сверить часы».

— Палестину и Израиль не пригласили участвовать в конференции. На этом мероприятии мировое сообщество собирается обсудить существующую проблему, вопрос оккупированных территорий. Палестинцы нуждаются и стремятся к миру, нуждаются в своих правах. Я не знаю, чем закончится конференция в Париже, поскольку в мире произошло за это время много изменений. Например, скоро поменяется американская администрация, — заключил Абдель Хафиз Нофаль.

Экс-советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, политолог Бенни Брискин пояснил «Известиям»: израильская сторона относится к конференции в Париже с пренебрежением и «даже раздражением», поскольку это «лишь очередная попытка на международном уровне решать локальную израильско-палестинскую проблему способом навязывания решений, не пытаясь привести стороны к прямым переговорам».

— На встрече не будет палестинцев и израильтян. Для палестинцев это не проблема. Они любят пользоваться международными форумами. Яркий пример — последнее голосование в ООН, где есть автоматическое большинство. Израилю там нечего ловить. В ООН дружно все осуждают, а это для палестинцев способ каким-то образом навредить Израилю на международной арене. Но сильно навредить невозможно, так как резолюции ООН «не имеют зубов». Это отдаляет от решения проблемы и не настраивает Израиль на позитивную волну. Должны быть двусторонние переговоры. Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас сидят друг от друга в 20 километрах и могут встретиться в Рамалле, в Иерусалиме... С войны 1967 года прошло полвека, многие вещи уже не изменить, но Израиль пойдет на территориальные, экономические и другие уступки, если будет партнерство. А у нас его нет: палестинцы не идут на прямые переговоры, а идут на международные площадки, — сказал Бенни Брискин.

В России, которая должна принять участие в парижской конференции, перспективы дискуссии 15 января оценивают осторожно. Зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов отметил в беседе с «Известиями», что конференция вряд ли увенчается «грандиозным успехом», а решение конфликта, по его мнению, лежит «в плоскости аккуратного, тактичного поиска компромисса».

— Ближний Восток — это то место, где очень трудно ожидать быстрых, эффективных и при этом долгосрочных решений. Мне кажется, заседание в Париже из этих правил исключения не сделает. Есть подходы к решению этого конфликта, но они лежат в плоскости аккуратного, тактичного поиска компромисса. Нельзя гарантировать, что там будет грандиозный успех. На Ближнем Востоке происходит много событий сейчас, активными участниками нескольких из которых мы оказались. Нам надо иметь в виду всю эту симфонию, а не ту или иную конкретную территорию. У нас есть отношения с Израилем, у нас есть отношения с Палестиной. Это всё надо аккуратно взвешивать, — полагает Андрей Климов.

По словам сенатора, связывать надежды с одной встречей, на которую соберутся около 70 государств, не совсем верно. При этом большинство из этих государств не имеют прямого отношения к палестино-израильскому конфликту.

— Какие из этих 70 государств имеют отношение к конфликту? Израиль, Палестина (не принимают участие. — «Известия»), их соседи, Россия, США, несколько стран ЕС. Все остальные — члены ООН, мы их всех уважаем, но они не могут влиять должным образом на ситуацию. Авторитет того или иного решения определяется не количеством проголосовавших государств, а тем, сколько ключевых игроков его поддержали. Надо обязательно добиваться консенсуса, как бы трудно ни было. Позиции надо сближать. Опыт показывает, что для этого возможности есть. Если бы это был единственный конфликт к регионе, то всё развивалось бы иначе, — сказал политик.

Напомним, что недавняя резолюция Совбеза ООН по палестино-израильскому вопросу приобрела большой международный резонанс. 23 декабря 14 членов СБ, включая Россию, проголосовали за резолюцию, осуждающую строительство Израилем поселений на палестинских территориях и требующую от Тель-Авива прекратить подобную активность. США оказались единственной воздержавшейся страной, которая, впрочем, не воспользовалась правом вето, что позволило резолюции пройти в Совбезе. Реакция Израиля на голосование в Совбезе оказалась жесткой, а Тель-Авив требования документа выполнять отказался.

