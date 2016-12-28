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Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в ближайшее время в Сочи

Уже проходит подготовка площадки, куда обломки доставят из морского порта

Процедура выкладки поднятых со дна Черного моря фрагментов потерпевшего крушения Ту-154 в ближайшее время начнется в Сочи. Уже ведется подготовка площадки, куда доставят фрагменты разбившегося самолета с территории морского порта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник уточнил, что не земле очертят реальный контур самолета Ту-154. На его будут выкладываться фрагменты воздушного судна по мере обнаружения новых обломков, сообщает «ТВ-Центр».

«Это достаточно большой комплекс работ, без которого не обходится ни одно расследование авиакатастроф», - отметил источник.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в ближайшее время в Сочи

Уже проходит подготовка площадки, куда обломки доставят из морского порта

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