К расследованию аварии «Прогресса» привлекли экспертов NASA

Руководство «Роскосмоса» решило привлечь экспертов NASA к расследованию причин аварии ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04», которая произошла 1 декабря этого года. Обращение к американским коллегам за помощью в госкорпорации объясняют особой сложностью аварии.

Расследование причин аварии «Союза-У» с «Прогрессом» длится уже более четырех недель, но до сих пор аварийная комиссия не пришла к выводу о причинах случившегося. Обычно работа подобных госкомиссий укладывается в месяц, но в этот раз процесс затянулся, и представители «Роскосмоса» не берутся прогнозировать, когда он завершится.

— Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах, — рассказал «Известиям» генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК, входит в состав госкорпорации «Роскосмос». — «Известия») Владимир Солнцев. — Мы собираем и анализируем огромные объемы данных по предыдущим нештатным ситуациям, в том числе из 70-х годов прошлого века. Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA. Они нам сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время.

1 декабря носитель «Союз-У» с «Прогрессом МС-04» стартовал с Байконура к МКС. Корабль вез на станцию топливо, воду, сжатые газы, продукты питания и одежду. Нештатная ситуация произошла на 382-й секунде полета на высоте около 190 км над Тывой. Предположительно, в этот момент взорвался бак окислителя третьей ступени ракеты. Через некоторое время не сгоревшие в атмосфере обломки упали в гористой и безлюдной местности Республики Тыва. Но так как весь процесс — от первого отображения признаков аномалии приборами до полной потери связи с ракетой — уместился в сотые доли секунды, имеющихся данных оказалось недостаточно, чтобы сделать аргументированный вывод о причинах аварии.

— Американские специалисты задали ряд вопросов, которые помогут и нам, и им лучше сориентироваться в причинах случившегося, — рассказал Владимир Солнцев. — Мы моделируем разные процессы, пытаемся их интегрировать. И в итоге придем к пониманию, разработаем программу по устранению выявленных недостатков и будем двигаться дальше.

В пресс-службе NASA «Известиям» подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Поэтому с американской стороны помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС, однако при необходимости могут быть привлечены любые другие подразделения NASA. Представители агентства не стали конкретизировать, в чем заключается содействие российской стороне, но подчеркнули, что NASA располагает всеми необходимыми ресурсами для участия в расследовании.

Привлечение специалистов из NASA к работе аварийной комиссии «Роскосмоса» — случай исключительный. Обычно российские эксперты обходятся своими силами, тем более речь идет о технике, которая летает уже несколько десятилетий.

— Никогда не доводилось слышать, чтобы наши специалисты привлекали американцев к процессу установления причин аварий, — сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. — Если речь идет о вопросах, связанных с технической реализацией какой-то системы, то здесь специалисты со стороны вряд ли помогут — там очень тонкая специфика понимания того, как работает конкретное изделие. В другой ракете всё работает по-другому. Американские эксперты могут помочь, если вопрос носит научный характер — например, мог ли тот или иной агрегат сломаться под действием космической радиации? Или, скажем, рассматриваются тонкие вопросы гидродинамики жидкости…

Участие американцев в расследовании аварии ракеты «Союз» беспрецедентно. При этом само по себе международное сотрудничество подобного рода не является чем-то необычным для NASA. Ранее в этом году американские специалисты подключались к выяснению причин крушения при посадке на Марсе зонда «Скиапарелли», созданного специалистами Европейского космического агентства. В данном случае сотрудничество вполне объяснимо — американцы обладают самым внушительным опытом посадок межпланетных станций на поверхность Красной планеты.