В Ростуризме призвали россиян посетить Псков

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев посоветовал всем жителям России посетить Псков. По его словам, за последние годы в регионе много сделано для развития туризма, и Ростуризм и Министерство культуры РФ высоко оценивают эту работу.

«Я уверен, что каждая российская семья должна побывать в Пскове. Это город большой и великой истории нашей страны. Нельзя узнать страну только по книгам и фильмам, не видя соборы и памятники», — приводит слова Сергея Корнеева «Псковская лента новостей».

Напомним, Псков вошел в топ-30 самых популярных у туристов российских городов, согласно рейтингу броней отелей с 1 января по 31 декабря 2016 года. Основная часть туристов была зафиксирована среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.



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