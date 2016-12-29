Хор полиции Нью-Йорка соболезнует семьям погибших в катастрофе Ту-154

Хор полиции Нью-Йорка выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе Ту-154 Министерства обороны России участников ансамбля имени Александрова. Об этом свидетельствует запись в Twitter церемониального подразделения полиции Нью-Йорка.

«Наши молитвы — с семьями участников хора Красной армии / ансамбля имени Александрова, с которыми мы выступали в 2011 году», — говорится в сообщении.

Помимо слов соболезнования, к записи прикреплено видео совместного выступления российского Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и музыкантов нью-йоркской полиции с песней «Боже, храни Америку».

Our prayers go out to the families of The Red Army Choir/Alexandrov Military Ensemble, who we performed w/ in 2011.@RT_America@atimanmedia pic.twitter.com/wW4Sb1YVf5 — NYPD Ceremonial Unit (@NYPDCeremonial) 28 декабря 2016 г.

В конце видео появляется надпись: «Мы глубоко опечалены потерей наших друзей в Александровском хоре. Пусть они покоятся в вечном мире», сообщает телеканал «360».

Пассажирский самолет Ту-154 потерпел крушение в районе Черного моря утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и участников коллектива ансамбля имени Александрова.

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