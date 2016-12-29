Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

«Люди, о которых не принято говорить вслух»: памяти Сергея Абросимова

В Минобороны вспоминают погибшего в авиакатастрофе Ту-154 офицера

Фото: предоставлено Министерством обороны РФ

Капитан Сергей Абросимов был в числе тех, кто утром 25 декабря вылетел из Сочи на самолете Ту-154 Министерства обороны РФ. Меньше чем через две минуты лайнер потерпел крушение и затонул в Черном море, погибли 92 человека.

Офицер Абросимов работал в департаменте информации Минобороны, и коллеги запомнили его как человека, отличавшегося целеустремленностью и доводившего дела до конца.

«Его воспитание и способность находить общий язык с людьми позволили ему стать настоящим офицером и гордостью своей семьи», — подчеркивают в ведомстве.

Несмотря на свой возраст — Сергею было всего 26 лет, — он завоевал сердца многих людей умением оказать поддержку и подставить плечо.

Читайте также:

Людмила Гурар везла подарки сирийским детям

Среди погибших в авиакатастрофе Ту-154 хористов было шесть церковных певчих

«Наверное, судьба такая у нас»: семья Халимонов потеряла двух сыновей

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

«Люди, о которых не принято говорить вслух»: памяти Сергея Абросимова

«Люди, о которых не принято говорить вслух»: памяти Сергея АбросимоваВ Минобороны вспоминают погибшего в авиакатастрофе Ту-154 офицера

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке