«Люди, о которых не принято говорить вслух»: памяти Сергея Абросимова

Капитан Сергей Абросимов был в числе тех, кто утром 25 декабря вылетел из Сочи на самолете Ту-154 Министерства обороны РФ. Меньше чем через две минуты лайнер потерпел крушение и затонул в Черном море, погибли 92 человека.



Офицер Абросимов работал в департаменте информации Минобороны, и коллеги запомнили его как человека, отличавшегося целеустремленностью и доводившего дела до конца.

«Его воспитание и способность находить общий язык с людьми позволили ему стать настоящим офицером и гордостью своей семьи», — подчеркивают в ведомстве.

Несмотря на свой возраст — Сергею было всего 26 лет, — он завоевал сердца многих людей умением оказать поддержку и подставить плечо.

