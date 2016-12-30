Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

В предновогодней суете и во время долгих празднований легко потерять бдительность и забыть о главном — технике безопасности. Не случайно огромное число несчастных случаев происходит в конце декабря и первых числах января. Петарды, гирлянды на искусственных елках, низкокачественные напитки — это и многое другое может серьезно омрачить праздник. Чтобы Новый год запомнился только радостными событиями, необходимо придерживаться ряда правил.

О технике безопасности и угрозах, которые таят в себе праздничные каникулы, — в инфографике «Известий».

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