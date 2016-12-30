РЖД проиндексирует тарифы ниже инфляции

В 2017 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проиндексирует тарифы по перевозке пассажиров на уровне ниже инфляции — 3,9%. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.



— Впереди большие новогодние каникулы, очень важно, чтобы ваша организация обеспечивала все перевозки во всех направлениях. Прежде всего, перевозки пассажиров, которые поедут на каникулы вместе с детьми, и перевозки важнейших грузов, для того чтобы обеспечивать потребности нашей огромной страны. Готовы к осуществлению этой работы? — уточнил премьер.



Олег Белозеров заверил Дмитрий Медведева, что результаты работы в 2016 году оказались лучше, чем предполагалось.



— Мы планировали, что вырастем на 1%, а у нас практически 1,6% по перевозкам пассажиров. И в пригороде, и в дальнем следовании — позитивный результат, — заявил он.



Кроме того, глава РЖД отметил, что уже утвержден план по работе с пассажирами на ближайшие три года, на реализацию которого заложено 178 млрд рублей. Индексация тарифов на будущий год будет ниже инфляции — 3,9%.



В новогодние праздники компания рассчитывает перевезти более 5 млн человек и 70 тыс. граждан в составе организованных детских групп. Дополнительно РЖД запустили 562 поезда.



— В декабре у нас появились дополнительные возможности в части предоставления скидок, и более 70 тыс. человек смогли воспользоваться различными скидками, вплоть до 50%, — сообщил Белозеров.

— Это скидки, которые даются по разным основаниям? И для тех, кто с детьми путешествует? — поинтересовался премьер.



Глава РЖД заявил, что все прежние скидки сохранены, а речь идет о дополнительных льготных условиях в предновогодние дни.



— Мы поставили перед собой амбициозную задачу на следующий год — прирост более 3% по перевозке пассажиров, — сообщил Белозеров.



Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил надежду на то, что в предновогодний период и новогодние праздники железная дорога окажет все необходимые услуги и люди не будут разочарованы.



— Прошу дать указания всем вашим сотрудникам о том, чтобы они ответственно отнеслись к исполнению своих обязанностей в новогодний период, — резюмировал глава правительства.

