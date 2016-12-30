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Песков объяснил свой «сон» в прямом эфире суперконцентрацией

Пресс-секретарь президента рассказал, как Путин отчитал его после послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал НТВ о том, что на послании Владимира Путина Федеральному собранию ему удалось достичь суперконцентрации. Правда, со стороны это выглядело так, будто Песков спал, — о чем ему впоследствии не преминул сказать глава государства.

«Это суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами», — пояснил пресс-секретарь президента, добавив, что как раз в этот момент его запечатлела камера одного из операторов. «Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире», — признал Песков.

После этого, по его словам, ему позвонил Владимир Путин и спросил о некоторых акцентах в зачитанном им послании парламенту.

«Я отвечаю: «Великолепно, мне кажется, прямо в цель, достигло аудитории». После небольшой паузы в трубке прозвучал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?», я стал мычать нервно, и голос мне тихо сказал: «Вы же спали всё время», — рассказал он, заявив, что в ходе этого разговора с президентом пребывал в «суицидальном» состоянии.

Как ранее писали «Известия», Песков назвал нынешнее послание главы государства Федеральному собранию «особенным».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Песков объяснил свой «сон» в прямом эфире суперконцентрацией

Пресс-секретарь президента рассказал, как Путин отчитал его после послания Федеральному собранию

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