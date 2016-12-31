Совбез ООН рассмотрит резолюцию РФ по Сирии до наступления Нового года

Сегодня, 31 декабря, Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) на закрытой встрече обсудит проект резолюции по прекращению огня в Сирии, которую накануне внесла на его рассмотрение Россия, передает ТАСС.

«В 11 утра состоятся закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии», — заявили в постоянном представительстве России при ООН.

Как ранее писали «Известия», 30 декабря постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил о внесении проекта резолюции по Сирии на рассмотрение Совбеза организации.



Документ не только подчеркивает важность соблюдения установленных договоренностей о режиме прекращения огня на сирийской территории, но и акцентирует внимание на готовности властей страны под руководством ее президента Башара Асада и лидеров оппозиции к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта.