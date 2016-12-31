Совбез ООН рассмотрит резолюцию РФ по Сирии до наступления Нового года

Проект документа был внесен на рассмотрение Совета накануне, об этом сообщил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Сегодня, 31 декабря, Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) на закрытой встрече обсудит проект резолюции по прекращению огня в Сирии, которую накануне внесла на его рассмотрение Россия, передает ТАСС.
«В 11 утра состоятся закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии», — заявили в постоянном представительстве России при ООН.
Как ранее писали «Известия», 30 декабря постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил о внесении проекта резолюции по Сирии на рассмотрение Совбеза организации.
Документ не только подчеркивает важность соблюдения установленных договоренностей о режиме прекращения огня на сирийской территории, но и акцентирует внимание на готовности властей страны под руководством ее президента Башара Асада и лидеров оппозиции к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта.